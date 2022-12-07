من هو جونزالو راموس نجم منتخب البرتغال الجديد؟

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لم يكن يعرف الكثير من الجمهور في العالم وحتى البرتغال من هو جونزالو راموس، الشاب الذي بدأ مباراة سويسرا على حساب الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو، الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات، لكن بعد "الهاتريك" الذي هز فيه شباك يان سومر، حارس سويسرا، في الفوز 6-1 بدور الستة عشر لكأس العالم، لن ينساه أحد.

إنه جونزالو ماتياس راموس، البالغ عمره 21 عامًا، الذي خاض أول مباراة من البداية مع البرتغال في كأس العالم ليسجل ثلاثة أهداف في مرمى سويسرا قادت البرتغال لمواجهة مثيرة مع المغرب في دور الثمانية، يوم السبت المقبل.

وقد راهن فرناندو سانتوس، المدير الفني للبرتغال، على نجم بنفيكا الشاب، وقرر الإبقاء على رونالدو إلى جواره على مقاعد البدلاء ورحب على مضض بالتبديل خلال المباراة الماضية ضد كوريا الجنوبية.

ولم يظهر نجم بنفيكا الشاب مع المنتخب الأول إلا قبل انطلاق كأس العالم بثلاثة أيام خلال مباراة ودية أمام نيجيريا انتهت بفوز البرتغال 4-0.

هداف بالفطرة

وسجل راموس 14 هدفًا في 22 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، ولا يمكن إنكار أن نجم بنفيكا حصل على مكان في تشكيلة سانتوس.

وجاءت أول ثلاثية في مسيرته في أغسطس خلال فوز بنفيكا 4-1 على أرضه ضد ميتيالاند في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

وقبل أن يتم الوثوق به في المزيد من مسؤوليات الفريق الأول المنتظمة، سجل الشاب ثمانية أهداف لبنفيكا في 46 مباراة الموسم الماضي، منها هدف في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

وعندما كان مراهقًا، ظهر راموس للمرة الأولى مع بنفيكا في يوليو/تموز 2020 وسجل هدفين في ثماني دقائق عندما شارك بديلًا في الشوط الثاني. وفي وقت لاحق من ذلك العام قاد الفريق البرتغالي لنهائي دوري أبطال أوروبا للشباب ضد ريال مدريد، وأنهى البطولة في المركز الثاني، وهدافًا مشتركًا برصيد ثمانية أهداف.

وعلى الصعيد الدولي، لعب راموس مع منتخب البرتغال للشباب بعدما شارك في فريق تحت 17 عامًا، ولعب دورًا رئيسًا في رحلة البرتغال إلى نهائي بطولة أوروبا تحت 19 عامًا في عام 2019، حيث سجل أربعة أهداف في خمس مباريات بصفته هداف البطولة، بما في ذلك ثلاثية ضد جمهورية أيرلندا.

وكان ظهوره الأول مع المنتخب الأول، والذي جاء أمام نيجيريا، بمثابة مقدمة مثالية لكأس العالم، إذ ساعد فريقه على تحقيق الفوز 4-0 وسجل هدفًا وصنع آخر.

واللافت للنظر، بعد أن حصل على 33 دقيقة فقط من الخبرة الدولية قبل عرضه الرائع ضد سويسرا، أصبح راموس أول لاعب يسجل ثلاثية خلال أول مشاركة له في كأس العالم منذ المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه في عام 2002.

ميزات راموس

يتميز راموس بالسرعة والقوة، ومن المؤكد أن البرتغال قد وجدت مهاجمًا يتمتع بمستقبل باهر.

وقال راموس عقب المباراة لمحطة Rai Sport الإيطالية "لا أعرف ماذا أقول، أنا أعيش حلمًا. أنا أستمتع بهذه اللحظة، كل شيء سريع. الآن دعونا نركز على المباراة المقبلة، نحن نعمل على تقديم أفضل ما لدينا. كريستيانو رونالدو هو قائدنا، فهو يحاول دائمًا مساعدتنا".