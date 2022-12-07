مدرب منتخب إسبانيا بعد الخسارة أمام المغرب: إذا كان بإمكاني تغيير شيء بركلات الترجيح فسأغيّر بونو!

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أعرب لويس إنريكي، مدرب إسبانيا، عن خيبة أمله، بعدما ودع منتخب بلاده منافسات كأس العالم 2022، من دور الـ16.

وخسر المنتخب الإسباني من نظيره المغربي في المباراة التي جمعتهما على ستاد المدينة التعليمية، بركلات الترجيح.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يودع فيها منتخب إسبانيا منافسات كأس العالم من الدور ثمن النهائي، بعد مونديال روسيا 2018.

وأكد مدرب إسبانيا أنه يتحمل مسؤولية توديع البطولة بالكامل، لأنه من اختار اللاعبين المسددين للركلات الترجيحة.

وعلق إنريكي على إضاعة لاعبي المنتخب الإسباني للركلات الترجيحة الثلاث، قائلاً: برأيي المسددين الذين اخترتهم هم الأفضل وإن أعدنا ضربات الجزاء لكنت اخترتهم.

وتابع: إذا كان بإمكاني تغيير شيء بركلات الترجيح فسأُغير بونو.