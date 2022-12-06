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عائلة بيليه تعبت من تلقي "التعازي"!

6
DECEMBER
2022
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أعربت عائلة أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه عن استيائها من تزايد الرسائل التي تصل إليها، و"تعزي" برحيل الأسطورة رغم أنه لا يزال على قيد الحياة، مشيرة إلى أن هذا الأمر أتعبها.

ويرقد بيليه، الفائز في كأس العالم 3 مرات، حاليا في المستشفى، لكن ابنته فلافيا نفت التقارير التي تحدثت عن أن والدها البالغ من العمر (82 عاما)، يتلقى الرعاية التلطيفية التي تقدم للمصابين بمرض خطير يهدد الحياة، وفق ما أوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية، الثلاثاء.

وقالت ابنة بيليه الثانية، كيلي، إن والدها أصيب قبل 3 أسابيع بفيروس كورونا، وهو ما قاد إلى مشكلات في الجهاز التنفسي.

وأضافت أنه لا يوجد هناك شيء يدعو للقلق بشأن صحة والدها، مؤكدة أنه سيعود إلى المنزل وسيتعافى من المرض.

أما حفيده آرثر، فيقول إن جده يستمتع بمشاهدة مباريات البرازيل في كأس العالم.
وكانت عائلة أسطورة كرة القدم البرازيلية قد نفت مرارا في الأنباء التي تحدثت عن وفاته أو احتضاره.

وأزال بيليه ورما من القولون في سبتمبر 2021 ويتلقى رعاية طبية في المستشفى بشكل منتظم.

وذكرت تقارير طبية أن بيليه دخل المستشفى الأسبوع الماضي لإعادة تقييم علاجه كما يعاني أيضا من عدوى في الجهاز التنفسي.

ويحظى بيليه بالاحترام على المستوى الدولي باعتباره أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق.

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