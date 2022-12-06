ميسي يرشح 4 منتخبات للفوز بكأس العالم ويُعلق على إقصاء ألمانيا

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يرى النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، أن منتخب البرازيل إلى جانب منتخبي إسبانيا وفرنسا قادران على التتويج بلقب كأس العالم قطر 2022.

ونجح الكبار في الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم، حيث ستلتقي البرازيل مع كرواتيا والأرجنتين مع هولندا، بينما فرنسا ستلاقي إنجلترا، فيما إسبانيا ستواجه المغرب في دور الـ16.

وقال ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “لقد شاهدنا كأس العالم بأكملها، البرازيل كانت تلعب بشكل جيد للغاية، باستثناء الهزيمة أمام الكاميرون، فهي لا تزال واحدة من أفضل المرشحين”.

وأضاف: “أيضًا فرنسا وإسبانيا على الرغم من خسارتهم من اليابان لكنهم لعبوا بشكل جيد للغاية، أسلوبهم واضح ويحبون دائمًا الاستحواذ على الكرة”.

وواصل: “نحن أيضًا نشعر أننا أقوياء، والأرجنتين ستظل دائمًا من بين أفضل الفرق، وكُنا نعلم أننا قبل المجيء إلى هنا كنا أحد المرشحين بسبب ما كنا نفعله وكان علينا إثبات ذلك على أرض الملعب، ولحسن الحظ قمنا بذلك ونأمل أن نستمر في اتخاذ خطوات صغيرة”.

وأردف النجم الأرجنتيني: “لقد فوجئت بإقصاء ألمانيا من كأس العالم، أن لديهم العديد من اللاعبين المهمين ، فريق شاب ولأن ألمانيا دائمًا ما تكون من بين الأفضل، من المُدهش أن يتم إقصاؤهم مرة أخرى في كأس العالم من الدور الأول”.

وأنهى تصريحاته قائلًا: “لكن هذه هي كأس العالم، والتي تُظهر مدى صعوبة الأمر، وكيف أن كل شيء حتى وأن اسم الفريق لم يعد مهمًا، ولكن ما تُقدمه فقط على أرض الملعب”.