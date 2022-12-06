السيليساو يقسو ويستعرض... ويضرب موعداً مع كرواتيا

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استعرض منتخب البرازيل قدراته ومهاراته أمام نظيره الكوري الجنوبي، وصعد لمواجهة كرواتيا في دور الثمانية ضمن منافسات كأس العالم في قطر، بعدما تغلب 4 - 1 على منافسه الآسيوي، في دور الـ16 للمسابقة.

ولم يصمد المنتخب الكوري الجنوبي، الذي يشارك في دور الـ16 بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخه، سوى 7 دقائق فقط أمام الهجمات البرازيلية المكثفة، ليفتتح فينيسوس جونيور التسجيل مبكراً لمنتخب «راقصي السامبا».

وأضاف نيمار، الذي تواجد في القائمة الأساسية للبرازيل بعد تعافيه من إصابته في كاحل القدم التي تعرض لها في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات، الهدف الثاني في الدقيقة 13 من ركلة جزاء.

وعزز المنتخب البرازيلي تقدمه، بعدما أحرز ريتشارليسون ولوكاس باكيتا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 29 و36 على الترتيب، ليحسم فريق المدرب المحلي تيتي تأهله - من الناحية العملية - منذ الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استغل منتخب كوريا الجنوبية اطمئنان نجوم البرازيل لتحقيق الفوز والصعود، ليقلص الفارق بواسطة لاعبه بيك سونج هو في الدقيقة 76.