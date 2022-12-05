مونديال قطر: البرازيل تقصي كوريا الجنوبية

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تأهلت البرازيل بطلة العالم خمس مرات (رقم قياسي) للدور ربع النهائي من المونديال بفوزها على كوريا الجنوبية 4 - 1 (الشوط الاول 4 - 0)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم على استاد 974، في سادسة مباريات دور ال16 من نهائيات كأس العالم ال22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول.

وكانت المباراة الاخيرة على هذا الملعب، اذ سيتم تفكيك الحاويات ال974 التي حمل اسمها الملعب، ليستفاد منها في اعمال على الواجهة البحرية في الدوحة.

واستهلت البرازيل المباراة "الكرنفال" ببداية سريعة، وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل في الدقيقة السابعة بكرة لعبها من داخل المنطقة فوق الحارس كيم سيونغ غيو، اثر كرة عرضية من اليمين.

واضاف نيمار الاصابة الثانية في الدقيقة العاشرة من "بنالتي" اثر خطأ على ريشارليسون، وسدد الكرة ارضية الى يسار الحارس الذي جنح يمينا.

ورد هوانغ هي تشان في الدقيقة 16 بتسديدة من خارج المنطقة، وابعد الحارس اليسون بيكر كرته قبل ان تخترق الزاوية العليا اليسرى لمرماه.

وجاء الدور على ريشارليسون في هز الشباك الكورية في الدقيقة 27 بكرة ارضية ارسلها بيسراه من داخل المنطقة الى يمين الحارس غيو.

واستمر الاعصار البرازيلي بتسجيل لوكاس باكيتا الاصابة الرابعة في الدقيقة 36 بكرة سددها "على الطاير" ارضية الى يمين الحارس.

وسجل الاحتياطي بيك سونغ هو اصابة رد الاعتبار للمنتخب الكوري الجنوبي في الدقيقة 76 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة الى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس بيكر.

وتلتقي البرازيل في ربع النهائي كرواتيا، الخامسة عصر الجمعة 9 كانون الاول على استاد المدينة التعليمية.