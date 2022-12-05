مونديال قطر: كرواتيا تخطت اليابان بضربات الترجيح

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تأهلت كرواتيا للدور ربع النهائي من المونديال، بفوزها على اليابان 3 - 1 بضربات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الاصلي والاضافي 1 - 1، الوقت الاصلي 1 - 1 (الشوط الاول 1 - 0)، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم على استاد الجنوب في خامسة مباريات دور ال16 من نهائيات كأس العالم ال22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول.



وصد الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش ثلاث ضربات ترجيح، في مقابل كرة كرواتية ارتدت من القائم الايمن.



وافتتح دايزن مايدا مهاجم نادي السلتيك الاسكوتلندي التسجيل لليابان في الدقيقة 44 محولا الى الشباك كرة تلقاها بعد لعبتين من ضربة ركنية، بتسديدة قوية الى شباك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.



وادرك مهاجم توتنهام هوتسبرز الانكليزي ايفان بيرسيتش التعادل لكرواتيا في الدقيقة 56 بكرة رأسية ارسلها الى اسفل الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الياباني شويتشي جوندا.



وحول الحارس جوندا طائرا تسديدة لساعد دفاع ريال مدريد الاسباني لوكاس مودريتش الى ركنية في الدقيقة 62.



وتلتقي كرواتيا في ربع النهائي الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية التي تقام في وقت لاحق مساء اليوم.