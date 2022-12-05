living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مونديال قطر: كرواتيا تخطت اليابان بضربات الترجيح

5
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تأهلت كرواتيا للدور ربع النهائي من المونديال، بفوزها على اليابان 3 - 1 بضربات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الاصلي والاضافي 1 - 1، الوقت الاصلي 1 - 1 (الشوط الاول 1 - 0)، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم على استاد الجنوب في خامسة مباريات دور ال16 من نهائيات كأس العالم ال22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول.


وصد الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش ثلاث ضربات ترجيح، في مقابل كرة كرواتية ارتدت من القائم الايمن.

وافتتح دايزن مايدا مهاجم نادي السلتيك الاسكوتلندي التسجيل لليابان في الدقيقة 44 محولا الى الشباك كرة تلقاها بعد لعبتين من ضربة ركنية، بتسديدة قوية الى شباك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

وادرك مهاجم توتنهام هوتسبرز الانكليزي ايفان بيرسيتش التعادل لكرواتيا في الدقيقة 56 بكرة رأسية ارسلها الى اسفل الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الياباني شويتشي جوندا.

وحول الحارس جوندا طائرا تسديدة لساعد دفاع ريال مدريد الاسباني لوكاس مودريتش الى ركنية في الدقيقة 62.

وتلتقي كرواتيا في ربع النهائي الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية التي تقام في وقت لاحق مساء اليوم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout