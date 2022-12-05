living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مهاجم إنكلترا رحيم ستيرلينغ يترك المونديال بعد اقتحام لصوص لمنزله وخوفه على أطفاله!

5
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ترك مهاجم إنكلترا، رحيم ستيرلينغ، منتخب بلاده المشارك بكأس العالم لكرة القدم في قطر وعاد إلى بلاده بعد أن تعرض منزله لاقتحام، مساء السبت، وفقا لصحيفة "الغارديان".

والأحد، غاب مهاجم إنكلترا البارز عن منتخب بلاده الذي كسب السنغال بثلاثية نظيفة وبلغ الدور ربع النهائي للمونديال.

واعترف مدرب الأسود الثلاثة غاريث ساوثغيت بأن الموقف الذي تعرض له ستيرلينغ لم يساعده في التحضير لمواجهة السنغال، لكنه قال إن هذه الحالة الطارئة لم تؤثر على تشكيلة الفريق الأساسية.

وقال ساوثغيت إنه من غير الواضح ما إذا كان سترلينغ سيعود إلى قطر قبل مواجهة فرنسا، السبت المقبل، ضمن الدور ربع النهائي لكأس العالم. 

وأضاف المدرب أنه سيسمح للمهاجم بفرصة البقاء في إنكلترا "بالقدر الذي يحتاجه من الوقت" للتعامل مع حالة الطوارئ بعد أن تركه الأمر قلقا على أطفاله.

ولدى سؤاله عن الحادث، قال ساوثغيت إنه لن يناقش التفاصيل لأنها مسألة شخصية. وقال للصحفيين: "من الواضح أن هذا ليس الوضع المثالي للمجموعة التي تستعد للمباراة، لكن الفرد أكثر أهمية من المجموع في تلك اللحظات".

بدوره، قال قائد المنتخب الإنكليزي، هاري كين، "أفكارنا معه ومع أسرته. إنها مسألة خاصة. ليس من السهل أبدًا رؤية أحد الزملاء أو الأصدقاء يتعامل مع شيء من هذا القبيل". 

وتابع: "أنا متأكد من أن رحيم سيتحدث إلى المدرب ويتخذ القرار الأفضل له ولعائلته".

واستبعد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، والذي خاض 81 مباراة دولية، من تشكيلة منتخب بلاده في المباراة التي شهدت انتزاع إنكلترا لمكان لها في دور الثمانية بكأس العالم لتواجه فرنسا حاملة اللقب مطلع الأسبوع المقبل.

وقال الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم إن سترلينغ لم يكن متاحا للمشاركة "لأسباب شخصية".

الحرة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout