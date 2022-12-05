أما المباراة الثانية فتجمع منتخبا البرازيل وكوريا الجنوبية، وذلك في الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي، وعلى ملعب 974.

وكان المنتخب الياباني تأهل عقب احتلاله المركز الأول على حساب إسبانيا، أما كرواتيا، فقد تأهلت لهذا الدور بعد احتلاها المركز الثاني خلف المغرب.

وكان منتخب البرازيل قد حل أولا في مجموعته رغم الخسارة من الكاميرون في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بينما احتل المنتخب الكوري الجنوبي المركز الثاني خلف البرتغال بعد أن تفوق على مجموعة كريستيانو رونالدو ورفاقه.

يشار إلى أن آخر مباراتين في دور الستة عشر ستجري غدا، وسيكون المغرب طرفا في إحداها، حيث سيلتقي مع المنتخب الإسباني، في حين سيلتقي منتخبا سويسرا والبرتغال في المباراة الثانية، ليكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.

وكانت منتخبات إنجلترا وفرنسا وهولندا والأرجنتين قد ضمنت تأهلها إلى دور الثمانية بعد فوزها في المباريات التي جمعتها مع السنغال وبولندا والولايات المتحدة وأستراليا، على الترتيب.