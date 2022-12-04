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قبل مباراة المغرب وإسبانيا... "قرار مهم" من فيفا للجماهير

4
DECEMBER
2022
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أعلنت صفحة منتخب المغرب لكرة القدم على موقع "تويتر" اليوم الأحد، أن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، خصص 5 آلاف تذكرة إضافية للمباراة التي ستجمع بين أسود الأطلس ومنتخب إسبانيا، في إطار دور الثمن من المونديال المقام في قطر.
 
وكتبت صفحة المنتخب "بعد مجهودات كبيرة قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (اتحاد الكرة) ، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم خصص 5000 تذكرة الخاصة بالمباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الإسباني، للجماهير المغربية ووضعها في موقعه الرسمي الخاص ببيع التذاكر".

ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة فيما كان مشجعون كثيرون لمنتخب المغرب، قد قالوا إنهم لم يستطيعوا الحصول على تذاكر لحضور المباراة الحاسمة يوم الثلاثاء.

وبيعت تذاكر المباراة بشكل كامل، فيما يقول عدد من المشجعين المغاربة إنهم لم يشتروا تذاكر هذه المباراة، قبل وقت كاف، لأنهم لم يكونوا على دراية بأن أسود الأطلس سيخوضون هذه المواجهة.

وسافر الآلاف من المشجعين المغاربة إلى الدوحة لأجل مساندة منتخب المغرب، مستفيدين من عروض أطلقتها شركة الخطوط الملكية المغربية.

 وتأهل المغرب إلى دور الثمن من كأس العالم، إثر تصدر مجموعته، في الأول من ديسمبر الجاري، في إنجاز لم يحققه أسود الأطلس منذ عام 1986.
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