فرنسا "تهيمن" وتصل ربع النهائي.. مبابي وجيرو يكتبان التاريخ

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وصل المنتخب الفرنسي إلى ربع نهائي مونديال 2022، بانتصاره المقنع على المنتخب البولندي، في مباراة دور الـ16 مساء الأحد.

فرنسا 3-1 بولندا

الملعب: استاد الثمامة

المدينة: الدوحة

دور الـ16

الحكم: خيسوس فالنزويلا

الأهداف: أوليفييه جيرو (44)، كيليان مبابي (74) (91).

وظهرت "الديوك" الفرنسية بشكل أفضل من خصمها البولندي، وحسمت اللقاء 3-1، بالرغم من "لحظات" الخطورة التي أظهرها لاعبو بولندا خلال لقاء دور الـ16.

وعلى استاد الثمامة في الدوحة، هيمن المنتخب الفرنسي و"سحق" بولندا بثلاثية نظيفة، في مباراة كان نجمها كيليان مبابي، الذي صنع الهدف الأول لأوليفييه جيرو، في الشوط الأول، قبل أن يسجل بنفسه هدفين رائعين في الدقيقتين 74 و91 من الشوط الثاني.

وقلص الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الفارق بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 98.

ووصل المنتخب الفرنسي بهذا الفوز للدور ربع النهائي، حيث سيواجه الفائز من لقاء ليلة الأحد، بين إنجلترا والسنغال.

أرقام للتاريخ

حطم المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو الرقم القياسي، وأصبح الهداف التاريخي لفرنسا، متجاوزا تيري هنري، بالهدف 52 له بقميص فرنسا والأول في اللقاء.

أما مبابي، فتجاوز أساطير كرة القدم دييغو مارادونا وكريستيانو رونالدو، وسجل الهدف التاسع له في المونديال، بعمر 23 عاما فقط، وهو نفس عدد أهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي.