بعد «الإخفاق المونديالي»... ألمانيا في مأزق الاحتفالية بخوض «المباراة الألف»

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بعدما كان منتظراً ومخططاً أن يحظى المنتخب الألماني لكرة القدم باحتفالية كبيرة وتاريخية بمباراته الدولية رقم 1000 من خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر، جاء إخفاق الفريق في البطولة ليضع هذه الاحتفالية في مأزق حقيقي.

وخاض المنتخب الألماني (المانشافت) حتى الآن 997 مباراة دولية، وكان من المتوقع أن تكون مباراته رقم 1000 في الدور قبل النهائي للمونديال القطري، ولكن الفريق ودع البطولة مبكراً من الدور الأول، لتصبح المباراة المرجحة لهذه الاحتفالية هي إحدى المباريات الودية في منتصف 2023، ما قد يفقد الاحتفالية كثيراً من بريقها.

وفيما يعمل الاتحاد الألماني للعبة حالياً على دراسة أسباب الإخفاق في مونديال 2022، يحتاج الاتحاد في الوقت نفسه للتفكير في هذه الاحتفالية، التي لن تحدث في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على استاد «البيت» في الخور مثلما كان متوقعاً.

ولم يتحدد حتى الآن موعد أو مكان أو الطرف الثاني للمباراة، التي سيحتفل فيها المنتخب الألماني بهذه الاحتفالية، ولكن من المنتظر الآن أن تقام في يونيو (حزيران) 2023.

ويخوض المنتخب الألماني في مارس (آذار) المقبل، أول مباراتين استعداداً لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا.

وسترفع المباراتان بهذا رصيد المنتخب الألماني إلى 999 مباراة دولية؛ علماً بأن المباريات الـ997 التي خاضها الفريق حتى الآن شهدت 576 انتصاراً و207 تعادلات و213 هزيمة.

ومن المنتظر أن تكون الخيارات أمام المنتخب الألماني محدودة لهذه المناسبة التي سيحتفل من خلالها بالمباراة الدولية رقم 1000 في تاريخه، لأن أبرز البدائل ستكون هي منتخبات إنجلترا وفرنسا وبلجيكا والنمسا، التي ستخوض تصفيات «يورو 2024»، ضمن مجموعات تضم 5 منتخبات فقط، ويمكنها أن تجد مواعيد للمباريات الودية في أجندتها.

ونظراً لكون ألمانيا البلد المضيف لـ«يورو 2024»، لن يخوض المنتخب الألماني التصفيات، ولكن الفريق سيخوض 10 مباريات ودية في 2023، ستبدأ بمباراتين في 22 و28 مارس المقبل، سواء كان بقيادة المدرب الحالي هانزي فليك أو خليفته، طبقاً لما سيقرره الاتحاد الألماني للعبة بعد اجتماعه المرتقب خلال الفترة المقبلة.

وبعد هذا الاجتماع، سيحدد الاتحاد الألماني أيضاً أماكن هذه المباريات العشر والطرف الثاني لهذه المباريات.

وحتى موعد «يورو 2024»، المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو (تموز) 2024، لن يكون أمام المنتخب الألماني أي مباريات رسمية، بعدما خرج الفريق صفر اليدين من دوري أمم أوروبا بالهزيمة أمام نظيره المجري صفر - 1، ليتأكد غيابه عن نهائيات البطولة، التي تقام في صيف 2023 بمشاركة منتخبات هولندا وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا.