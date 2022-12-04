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منتخب هولندا أول المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال قطر

4
DECEMBER
2022
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 أنهى منتخب هولندا مغامرة نظيره الأميركي وفاز عليه بنتيجة 3-1، في مستهل مباريات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 في قطر، ليصبح أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.

أقيمت المباراة على ملعب خليفة الدولي أمام حضور جماهيري غفير، اعتادت عليه الملاعب القطرية خلال مونديال 2022.

ولاحت فرصة التقدم للمنتخب الأميركي مبكرا عندما وجد كريستيان بوليسيتش نفسه في مواجهة مباشرة مع الحارس الهولندي، لكن أندريس نوبيرت منع الكرة من دخول شباكه بقدميه.

الرد الهولندي جاء قويا، وبعد مجموعة تمريرات وصلت الكرة إلى دينزل دومفريس على الجهة اليمنى، لعبها عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها ممفيس ديباي بتسديدة مركّزة استقرت على يمين الحارس مات تيرنر، في الشباك، ليتقدم "الطواحين" في الدقيقة العاشرة.

بعد هذا الهدف عاد اللاعبون الهولنديون إلى الخلف، واعتمدوا على الهجمات المرتدة، لكن المنتخب الأميركي كاد يعدّل النتيجة من تسديدة تيموثي ويا، التي صدها نوبيرت بيديه.

واقتحم الأميركي سيرجينو ديست منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، لكنه فشل في التسديد في اللحظة المناسبة، ليهدر فرصة محققة لتعديل الكفتين.

وفي لعبة مشابهة لكرة الهدف الأول، مرّر دومفريس عرضية أخرى داخل الصندوق، تكفّل بها هذه المرة داني بليند، الذي سدّد بنفس طريقة مواطنه ديباي، ليحرز الهدف الثاني لمنتخب هولندا في الدقيقة 45+1.

وعاد المنتخب الأميركي بقوة من غرفة تبديل الملابس في الشوط الثاني بغية إحراز هدف يشعل المباراة، لكنهم اصطدموا بتألق نوبيرت في مناسبتين.

وعلى الجهة المقابلة أبقى الحارس الأميركي على حظوظ منتخب بلاده، حين صد كرة مزدوجة على دفعتين، وقبلها أبعد تسديدة ديباي بأطراف أصابعه.

ومن خطأ دفاعي فادح وجد البديل الأميركي حاجي رايت نفسه في مواجهة نوبيرت، لينجح في تجاوزه لكن الدفاع الهولندي أبعد كرته عن خط المرمى إلى ركنية.

لكن رايت عوّض إخفاقه في التسجيل، بعدما غمز عرضية بوليسيتش بطريقة غريبة، لترتفع الكرة إلى أعلى وتنزل في الشباك الهولندية، في الدقيقة 76.

لم تدم فرحة المنتخب الأميركي طويلا، لأن دومفرريس ترك مهمة صناعة الأهداف، وسجل هدفا هولنديا ثالثا في الدقيقة 81، بعد عرضية متقنة من بليند، أرسلها الظهير الهولندي الخالي من الرقابة إلى الشباك، على يمين تينر، وعليه انتهت المباراة.

الجزيرة
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