كأس العالم: منتخب التانغو يهزم أستراليا ويضرب موعدا ناريا مع هولندا في ربع النهائي

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الجزيرة -

ضرب منتخب الأرجنتين موعدا ناريا مع نظيره الهولندي في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، بعد فوزه الصعب على أستراليا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي ضمن مباريات الدور ثمن النهائي.

ويدين منتخب "التانغو" بالفوز لنجمه ليونيل ميسي والمهاجم الواعد جوليان ألفاريز، اللذين سجلا الهدفين، بينما قلص كريغ غودوين الفارق بتسجيله هدف أستراليا الوحيد.

وكما كان متوقعا، بدأ "الكنغر" الأسترالي المباراة مدافعا، وضيّق المساحات على زملاء ليونيل ميسي الذين عانوا بشكل واضح في صناعة اللعب وتهديد مرمى الحارس ماثيو رايان.

وبالفعل لم يشكل منتخب الأرجنتين أي خطورة تُذكر على رايان، حيث تحطمت جميع المحاولات عند حدود منطقة الجزاء.

وعلى الجهة المقابلة، اتسمت محاولات منتخب أستراليا بالخجل، حيث بدا الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز مرتاحا في مكانه.

ونجح ليونيل ميسي في فك شيفرة دفاع منتخب أستراليا، بعدما تبادل الكرة مع نيكولاس أوتامندي، قبل أن يسددها أرضية على يمين رايان في الشباك عند الدقيقة 35، وهو الهدف الأول لميسي في الأدوار الإقصائية بالمونديال.

وفي مباراته رقم 1000، فك ميسي شراكته مع مواطنه الراحل دييغو أرماندو مارادونا، لينفرد بالمركز الثاني في سباق الهدافين التاريخيين لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم، بوصوله إلى الهدف التاسع، ويفصله هدف وحيد عن معادلة رقم غابرييل عمر باتيستوتا.

وبعد الاستراحة، وقع رايان في خطأ فادح أهدى به منتخب الأرجنتين هدفا ثانيا، بعد ضغط شرس من رودريغو دي بول، ليقتنص جوليان ألفاريز الكرة ويضعها بكل سهولة في الشباك عند الدقيقة 57.

ومن أول تهديد حقيقي، نجح منتخب أستراليا في تقليص الفارق، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق كريغ غودوين، اصطدمت بإنزو فيرنانديز، ليتغير اتجاهها وتستقر في شباك مارتينيز في الدقيقة 77.واقترب "الكنغر" الأسترالي من التعديل بعدما تلاعب عزيز بيهيتش بأربعة لاعبين أرجنتينيين، قبل أن يقتحم منطقة الجزاء، لكنه اصطدم بتدخل بطولي من روميرو، لتتحول الكرة إلى ركنية.

في المقابل، ضيّع البديل لاوتارو مارتينيز فرصة قتل المباراة، بعد مجهود فردي من ميسي الذي أوصل الكرة لمهاجم إنتر في مكان مميز للتسجيل، لكن الأول أرسل الكرة بعيدا عن إطار المرمى.