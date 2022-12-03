ترتيب هدافي كأس العالم 2022 بعد نهاية دور المجموعات.. من حلّ في المركز الأوّل؟

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مع انتهاء دور المجموعات من بطولة كأس العالم المقامة في قطر، تصدر 5 لاعبين ترتيب هدافي نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد نهاية دور المجموعات برصيد 3 أهداف لكل منهم، فيما سجل 18 لاعبا هدفين لكل منهم من بينهم السعودي سالم الدوسري الذي غادر المنافسة.

ويحتل الإنجليزي ماركوس راشفورد والهولندي كودي جاكبو والفرنسي كيليان مبابي والإكوادوري إنيير فالنسيا والإسباني ألفارو موراتا المركز الأول برصيد 3 أهداف، 4 منهم يواصلون في البطولة بينما غادر قائد منتخب الإكوادور فالنسيا.

وخلفهم يأتي 18 لاعبا سجلوا هدفين لكل منهم وهم الإنجليزي بوكايو ساكا والإيراني مهدي طارمي والفرنسي أوليفيه جيرو والإسباني فيران توريس والبرازيلي ريتشارليسون والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي برونو فيرنانديز والغاني محمد قدوس والكوري الجنوبي تشو كيو سيونغ والكرواتي أندريج كاراماريتش والأوروغوياني جيورجيان أراسكايتا والصربي ألكسندر ميروفيتش والسويسري بريل إيمبولو والياباني ريتسو دوان والألمانيين نيكلاس فولكروغ وكاي هافيرتز والسعودي سالم الدوسري والكاميروني فيسنت أبوبكر.

وسجل 67 لاعبا هدفا واحدا لكل منهم أبرزهم السعودي صالح الشهري ورومان سايس وزكرياء أبوخلال وحكيم زياش ويوسف النصري من المغرب، والقطري محمد مونتاري ووهبي الخزري من تونس والبرتغالي كريستيانو رونالدو والإسبانيون غافي وماركو أسينسيو وداني أولمو والويلزي غاريث بيل ورحيم سترلينغ وجود بيلينغهام وفيل فودين من إنجلترا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وسُجل خلال دور المجموعات هدفان عكسيان بواسطة المغربي نايف أكرد أمام كندا والحارس الألماني مانويل نوير أمام كوستاريكا.

وشهدت مباراة إنجلترا وإيران أكبر عدد من الأهداف برصيد 8 أهداف، ثم مباراة إسبانيا وكوستاريكا 7 أهداف، ومباراتا الكاميرون ضد صربيا وألمانيا ضد كوستاريكا 6 أهداف، ومباريات فرنسا ضد أستراليا، والبرتغال ضد غانا، وكوريا الجنوبية ضد غانا، وصربيا ضد سويسرا 5 أهداف، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل السلبي.

وفشل الإنجليزي هاري كين هداف نسخة روسيا 2018 في التسجيل خلال مباريات دور المجموعات رفقة المنتخب الإنجليزي، لكنه يتصدر ترتيب صانعي الأهداف بـ3 تمريرات حاسمة، متقدما على البرتغالي برونو فيرنانديز والفرنسي تيو هيرنانديز والصربي أندريا جيفكوفيتش والكرواتي إيفان بيريسيتش بتمريرتين حاسمتين.

وتم تسجيل 120 هدفا في 48 مباراة من 92 لاعبا، بمعدل بلغ 2،5 هدف في اللقاء.

وفي ما يلي ترتيب هدافي نهائيات كأس العالم قطر 2022:

1. الفرنسي كيليان مبابي والإكوادوري إنيير فالنسيا والإنجليزي ماركوس راشفورد والهولندي كودي جاكبو والإسباني ألفارو موراتا: 3 أهداف لكل منهم.

2. الإنجليزي بوكايو ساكا والإيراني مهدي طارمي والفرنسي أوليفيه جيرو والإسباني فيران توريس والبرازيلي ريتشارليسون والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي برونو فيرنانديز والغاني محمد قدوس والكوري الجنوبي تشو كيو سيونغ والكرواتي أندريج كاراماريتش والأوروغوياني جيورجيان أراسكايتا والصربي ألكسندر ميروفيتش والسويسري بريل إيمبولو والياباني ريتسو دوان والألمانيان نيكلاس فولكروغ وكاي هافيرتز والسعودي سالم الدوسري والكاميروني فيسنت أبوبكر: هدفان لكل منهم.