كلينسمان: الأيام المقبلة للمنتخب الألماني قاسية وصعبة

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وصف نجم كرة القدم الألماني السابق يورجن كلينسمان الخروج المبكر لمنتخب بلاده من بطولة كأس العالم 2022 فى قطر بـ «خيبة أمل هائلة».

وقال كلينسمان، الذى سبق له أن قاد المنتخب الألمانى مدربا إلى الفوز بالمركز الثالث فى مونديال 2006، إن الاتحاد الألمانى للعبة «سيبدأ الآن تقييمه والاستقصاء عن كل شيء، وسيسود الإعصار وسائل الإعلام الألمانية».

وأوضح : «الأيام القليلة القادمة ستكون قاسية وصعبة للغاية».

وقال كلينسمان: «المنتخب الألمانى لم يستحق العبور إلى الدور الثانى فى المونديال الحالى... الفريق لم يكن مستقرا فى المباريات الثلاث التى خاضها بالدور الأول للبطولة، وافتقد للكفاءة الضرورية فى الهجوم. كأس أمم أوروبا (يورو 2024) ستسهم فى إعادة بناء الفريق».

د.ب.أ.