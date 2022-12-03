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لهذا السبب طُرد أبوبكر بعد تسجيله هدفاً تاريخياً في شباك البرازيل

3
DECEMBER
2022
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ودع منتخب الكاميرون منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم مرفوع الرأس بعد تغلبه على المنتخب البرازيلي 1 -صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة، وهو أول فوز عبر التاريخ للمنتخبات الإفريقية على المنتخب الفائز بالبطولة 5 مرات سابقة.

ويدين المنتخب الكاميروني بالفضل في هذا الفوز للاعبه فينسيت أبو بكر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، قبل أن يطرد مباشرة بسبب حصوله على الإنذار الثاني بعد خلعه قميصه أثناء الاحتفال.

وتوقف رصيد المنتخب البرازيلي عند ست نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام المنتخب السويسري الذي تغلب على صربيا 3 -2 في المباراة التي جمعتهما في ذات التوقيت.

في المقابل رفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث قبل الأخير.

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