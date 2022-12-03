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هذا ما قاله طبيب منتخب البرازيل عن اختبار متأخر للياقة نيمار

3
DECEMBER
2022
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قال رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل بعد الهزيمة 1-صفر أمام الكاميرون الليلة الماضية، إن المدافع دانيلو أظهر علامات إيجابية في تعافيه من إصابة في الكاحل بينما يسابق نيمار الزمن لاستعادة لياقته قبل مواجهة كوريا الجنوبية في دور 16 لكأس العالم لكرة القدم.

وتعرض كل من دانيلو ونيمار لإصابات في الكاحل خلال فوز البرازيل 2-صفر على صربيا في المباراة الافتتاحية بالمجموعة السابعة، مما أبعدهما عن الفوز 1-صفر على سويسرا والخسارة المفاجئة أمام الكاميرون بالنتيجة ذاتها.

وتعرض أليكس ساندرو لإصابة في الفخذ أمام سويسرا بينما يمكن أن ينضم أليكس تيليس وجابرييل جيسوس إلى قائمة المصابين بعد أن اشتكيا من الألم عقب مباراة الكاميرون الليلة الماضية، حيث دفع المدرب تيتي بتشكيلة من البدلاء.

وأبلغ لاسمار الصحفيين ردا على سؤال حول مدى جاهزين المصابين للمشاركة في مباراة دور الستة عشر يوم الاثنين المقبل “فيما يتعلق بنيمار وأليكس ساندرو، نعتقد أن لدينا متسع من الوقت وهناك إمكانية لمشاركتهما.

“دعنا ننتظر لمعرفة وضعهما، لم يبدأوا بعد في التدريب على الكرة وهذا شيء سيفعلونه غدا “السبت3\12\2022” سيكون من المهم أن نرى كيف يستجيبون لهذا الأسلوب الجديد، بناء على ذلك سنستدعيهم للفريق.

“لقد تطور دانيلو بشكل إيجابي للغاية واليوم تدرب بقوة بالكرة وتكيف بشكل إيجابي للغاية، نتوقع أن يكون قادرا اليوم على التدريب بشكل طبيعي مع زملائه.

“دعونا نراقب ما يحدث، وإذا كان كل شيء على ما يرام فلدينا توقعات كبيرة للغاية بأنه سيكون متاحا للمباراة القادمة”.

وأضاف طبيب الفريق البرازيلي أن تيليس وجيسوس سيخضعان لفحوصات اليوم.

وقال “أليكس تيليس يشكو من ألم في ركبته اليمنى بعد تعرضه لكدمة، تم تقييم حالته في غرفة الملابس وسيخضع اليوم لأشعة بالرنين المغناطيسي حتى نتمكن من تقييم حالته.

“جابرييل جيسوس اشتكى بعد المباراة من ألم في ركبته اليمنى وبعد التقييم طلبنا إجراء فحص بالأشعة اليوم”.

ورغم خسارته أمام الكاميرون، أول فريق أفريقي يهزم البرازيل في كأس العالم، فقد احتل فريق المدرب تيتي صدارة المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن سويسرا ولكل منهما ست نقاط.

وتسعى البرازيل للفوز بلقبها السادس لكأس العالم في قطر.

Reuters
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