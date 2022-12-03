كأس العالم: الكاميرون تصعق البرازيل وتغادر من الباب الكبير

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فجر المنتخب الكاميروني مفاجأة جديدة في مونديال قطر بإسقاط نظيره البرازيلي، بهدف دون مقابل، بالوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في استاد لوسيل، في اختتام منافسات دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وأحرز فينسيت أبو بكر، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+3، لكنه طرد بعده مباشرة لمبالغته بالاحتفال عبر خلع قميصه!.

وبخسارة منتخب البرازيل، توقف رصيده عند 6 نقاط فتأهل لدور الـ 16 كمتصدر للمجموعة السابعة، بالتساوي مع سويسرا التي خطفت بطاقة التأهل الثانية بنفس عدد النقاط عقب فوزها المجنون على صربيا 3-2، فودعت الأخيرة المونديال مع المنتخب الكاميروني بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع تواليا.