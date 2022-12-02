مونديال 2022.. كوريا الجنوبية والبرتغال تتأهلان على حساب أوروغواي وغانا

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تغلب منتخب كوريا الجنوبية على نظيره البرتغالي بنتيجة 2-1 في مباراة جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة في مونديال قطر ليبلغان معا ثمن النهائي.

وأحرز ريكاردو هورتا هدف تقدم البرتغال في الدقيقة الخامسة.

وأدرك كيم يونغ غون التعادل لكوريا الجنوبية في الدقيقة 27 ثم سجل هوانغ هي تشان هدف الفوز في الدقيقة 90.

وبهذا الانتصار رفع المنتخب الكوري رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ليحسم التأهل خلف المتصدرة البرتغال صاحب الـ6 نقاط.

في المقابل، لم يكن فوز أوروغواي على غانا بنتيجة 2-0 كافيا لتأهلها حيث ودعت البطولة لتخلفها بفارق الأهداف عن كوريا، بينما تذيلت غانا ترتيب المجموعة بثلاث نقاط وأقصيت أيضا.

روسيا اليوم