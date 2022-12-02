بالاك يخرج عن صمته: لتغييرات داخل الاتحاد الألماني تجنباً للوداع المبكر

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للمرة الثانية على التوالي، كرّرت ألمانيا في مونديال قطر 2022 السيناريو الكارثي في مونديال روسيا 2018 وخرجت من الدور الأول رغم فوزها على كوستاريكا.

وفي هذا المجال، طالب النجم الألماني المعتزل مايكل بالاك بإجراء تغييرات داخل الاتحاد الألماني لكرة القدم لمحاولة تجنب وداع مبكر آخر من البطولات الكبرى.

وعقب تتويج المنتخب الألماني بلقبه الأخير في كأس العالم عام 2014 بالبرازيل، ودع منتخب (الماكينات) المونديال من مرحلة المجموعات في النسختين الأخيرتين.

وناقش عدد من النقاد فوز اليابان المثير للجدل 2 – 1 على إسبانيا، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الخامسة من دور المجموعات في المونديال يوم الخميس، والذي تسبب في الإطاحة بالمنتخب الألماني مبكرا من المسابقة، رغم فوزه 4 – 2 على كوستاريكا في الجولة ذاتها بنفس التوقيت.

وتحدث النقاد عن المشكلات الهيكلية داخل الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وقال بالاك في تصريحات لموقع “ماغنتا” الرياضي: يتعلق الأمر بقلب كل حجر في اتحاد الكرة الألماني.

أضاف النجم السابق الذي قاد منتخب ألمانيا للحصول على المركز الثاني بمونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان: ينبغي أن يكون جزءا من ذلك إعادة النظر في كل منصب باتحاد الكرة الألماني، بما في ذلك منصب المدير الفني للمنتخب. لا يتعلق الأمر بهانزي فليك شخصيا، بل بكرة القدم الألمانية وتكوين منتخب يلعب كرة قدم ناجحة ويذهب بعيدا.

أشار بالاك إلى أن ألمانيا فقدت سمعتها كفريق في البطولة.

أوضح بالاك أنه ينبغي علينا أولاً أن ننال الاحترام مرة أخرى. علينا تدريب اللاعبين مرة أخرى. ربما نركز على بعض الأشياء الأخرى في السنوات الأخيرة، ويتعين علينا تصحيحها.