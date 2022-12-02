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الفرنسية فرابار تدخل التاريخ كأول “حكمة رئيسية” في كأس العالم للرجال

2
DECEMBER
2022
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دخلت الفرنسية ستيفاني فرابارت التاريخ بعد أن أصبحت أول امرأة تقود طاقم تحكيم نسائي في مباراة كرة قدم للرجال في مسابقة كأس العالم، بعد تحكيمها مباراة كوستاريكا وألمانيا الخميس ضمن منافسات مونديال قطر.
 
وبعد حوالي 92 عاما من إقامة أول مباراة في كأس العالم في أوروغواي، قاد طاقم نسائي مباراة حاسمة في دور المجموعات.
 
وقادت فرابارت (38 عاما) المباراة مع نوزا باك من البرازيل وكارين دياز ميدينا من المكسيك.
 
واعتبر مدربا الفريقين أنها لحظة “لكسر الحواجز”، وقال المدير الفني الألماني، هانسي فليك، عن تعيين فرابارت: “أعتقد أنها تستحق أن تكون هنا بسبب أدائها وإنجازاتها”، مضيفاً “أنا أثق بها بنسبة 100 في المئة”.
 
قال لويس فرناندو سواريز، المدير الفني لكوستاريكا، الشيء نفسه خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة.
 
وقالت فرابارت للصحفيين الفرنسيين إنها تعتبر اختيارها كحكم رئيسي “مفاجأة”.
 
وهي من مواليد لو بليسيس بوشار، وهي بلدة نائية في أقصى شمال منطقة باريس، وأدارت أول مباراة لها في عام 2003 في سن 19 عاما مباراة نسائية بين نادي هينين بومونت لكرة القدم ونادي لاروش سور يون. وفي غضون عقدين من الزمن، قادت نهائي كأس العالم للسيدات.
 
ومنذ ذلك الحين، صعدت السلم، وحصلت على الجوائز. في عام 2014، أصبحت أول امرأة تشغل منصب الحكم الرئيسي خلال مباراة دوري الدرجة الثانية الفرنسي للرجال. ثم حكمت المباريات في الدوري 1 للرجال، وخلال المباريات الودية الدولية وفي دوري أبطال أوروبا.
 
وفي 14 آب 2019، أصبحت فرابارت أيضا أول امرأة تحكم كأس السوبر الأوروبي بين تشيلسي وليفربول. بعد المباراة، أشاد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بأدائها.
 
وقادت فرابارت نهائي كأس العالم للسيدات في عام 2019 ، عندما تغلبت الولايات المتحدة على هولندا.
 
بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الفيفا والمعروف بصرامته مع زملائه، أثنى على فرابارت. “آمل أن يكون هناك المزيد من Frapparts في المستقبل وأن هذا لن يشكل بعد الآن قصة غريبة أو إخبارية”، قال كولينا للصحافة الإيطالية في عام 2021. في حفل توزيع جوائز Globe Soccer في عام 2019 ، فازت Frappart بجائزة أفضل حكم وسلمتها كولينا الكأس.
 
وقالت فرابارت للصحفيين الفرنسيين إنها “تدرك” أن وجودها في البطولة “سيلهم”. لكنها تفضل أن تدع صافرتها تقوم بالتحدث.
 
وأضافت: “لا أريد أن يتم الحكم علي بشكل مختلف ليس بسبب جنسي ولكن بسبب مهاراتي في التحكيم”.
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