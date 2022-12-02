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كرّرت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، السيناريو الكارثي لنسخة عام 2018 وخرجت من الدور الأول في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، رغم فوزها على كوستاريكا 4-2 في الدوحة، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل سيرج غنابري (10)، وكاي هافيرتس (73 و85) ونيكلاس فولكروغ (89) اهداف المانيا، ويلتسين تيخيدا (58) ومانويل نوير (70، خطأ في مرماه) هدفي كوستاريكا.

والفوز هو الأول لألمانيا في هذه البطولة بعد خسارة مدوية أمام اليابان 1-2 ثم تعادلها مع إسبانيا 1-1، لكنه لم يكن كافيا لأنه رفع رصيدها إلى 4 نقاط لتتفوق عليها إسبانيا بفارق الأهداف رغم خسارة الأخيرة أمام اليابان في هذه الجولة بشكل مفاجئ 1-2.

وتصدرت اليابان المجموعة برصيد 6 نقاط وستواجه كرواتيا في ثمن النهائي، بينما حلت إسبانيا ثانية برصيد 4 نقاط وستلاقي المغرب.

وكان المنتخب الألماني خرج بخفي حنين من نسخة روسيا قبل أربع سنوات، في مجموعة كانت في متناوله ضمت المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية لكنه أنهاها في المركز الأخير.

أدارت المباراة الفرنسية ستيفاني فرابار لتصبح بالتالي أول امرأة تنال هذا الشرف في نهائيات كأس العالم، علما بأن الرواندية سليمة موكانسانغا واليابانية يوشيمي ياماشيتا أدرجتا أيضاً ضمن قائمة 36 حكماً اختارهم الاتحاد الدولي (فيفا) لمونديال قطر.

وأجرى مدرب المانيا هانزي فيلك تعديلا واحدا على تشكيلته التي خاضت المباراة الأخيرة ضد إسبانيا بإشراكه لوروا سانيه بدلا من الظهير الأيمن ثيلو كيهرر. كما أعاد لاعب الوسط يوزوا كيميش إلى مركز الظهير الأيمن.

وكان سانيه غاب عن المباراة الافتتاحية لألمانيا والتي خسرها بشكل مفاجئ أمام اليابان 1-2 لإصابة في ركبته، لكنه شارك في أواخر المباراة ضد إسبانيا.

وقرّر فليك أيضا عدم الزج أساسيا بالمهاجم نيكلاس فولكروغ الذي نزل في ربع الساعة الأخير ضد إسبانيا وسجل هدف التعادل.

وخاض حارس ألمانيا مانويل نوير (36 عاما) مباراته الرقم 19 في نهائيات كأس العالم لينفرد بالرقم القياسي لحارس مرمى بعد أن كان يتقاسمه مع مواطنه الشهير سيب ماير والبرازيلي كلاوديو تافاريل.

تسديدة أولى لجمال موسيالا بعد دقيقتين تصدى لها الحارس كيلور نافاس (3)، رفع بعدها كيميش كرة متقنة داخل المنطقة والمرمى مشرع أمام توماس مولر، لكن الأخير سددها رأسية خارج الخشبات الثلاث (9).

لكن المنتخب الألماني نجح في التقدم في الهجمة التالية عندما رفع دافيد راوم كرة داخل المنطقة تطاول لها سيرج غنابري برأسه بعيدا عن متناول نافاس (10).

وانقذ نافاس مرماه من هدف أكيد من رأسية لليون غوريتسكا (13).

وارتكب كل من راوم وانتونيو روديغر خطأين تواليا لينفرد كيشر فولر بنوير ويسدد كرة قوية لكن الحارس الألماني أابعدها ببراعة إلى ركنية (40).

وتحسن أداء كوستاريكا في الشوط الثاني وتخلى منتخب منطقة كونكاكاف عن حذره واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة، ومن إحداها نجح في إدراك التعادل عندما أفلتت الكرة من نوير ليتابعها يلتسين تيخيدا داخل الشباك (58).

وسرعان ما تقدمت كوستاريكا بهدف عكسي لنوير إثر معمعة داخل المنطقة (70).

وزج فليك باسلحته الهجومية فاشرك هافيرتس وماريو غوتسه بطل نهائي مونديال 2014، فنجح المنتخب اللألماني في تسجيل 3 أهداف في الدقائق العشرين الأخيرة بدأها هافيرتس بهدف التعادل (73) عندما غمز الكرة من فوق نافاس، ثم أضاف نفسه الثاني قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، قبل أن يسجل فولكروغ الرابع في الدقيقة قبل الأخيرة لكن من دون طائل.