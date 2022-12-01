كأس العالم: المغرب تصدّر ترتيب المجموعة السادسة وتأهل وكرواتيا للدور الثاني

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تصدر المغرب الترتيب النهائي للمجموعة السادسة امام كرواتيا، وتأهلا معا للدور الثاني من نهائيات كأس العالم ال22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون المقبل.



وحقق المغرب فوزا ثانيا على كندا 2 - 1، فيما انتهت مباراة كرواتيا وصيفة النسخة الاخيرة وبلجيكا بالتعادل السلبي.



المغرب - كندا

على استاد الثمامة، حسم المغرب الامور باكرا من بداية المباراة بتسجيل اصابتين عن طريق حكيم زياش ويوسف النصيري في الدقيقتين 4 و23، في سعيه الى التأهل من بوابة صدارة المجموعة وفاز 2 - 1.



في الدقيقة 40 سجل مدافع ويستهام يونايتد الانكليزي نايف اكرد خطأ مرمى فريقه اصابة تقليص الفارق لكندا.



كرواتيا - بلجيكا

وعلى استاد احمد بن علي، هاجمت بلجكيا منذ بداية المباراة، الا ان كرواتيا حصلت على "بنالتي" في الدقيقة 15 بعد خطأ من كاراسكو على اندريه كراماريتش داخل المنطقة.



واستعان الحكم الانكليري انتوني تايلور بتقنية الاعادة بالفيديو "فار"، والغى قراره لوجود تسلل في بداية اللعبة.



وعدا هذه الكرة طغى الملل على اللعب وغابت الفرص الحقيقية فترة طويلة من المباراة. وفي الدقيقة 86 اهدر البلجيكي روميلو لوكاكو فرصة الحسم لبلاده مسددا الكرة من مسافة قريبة من مرمى الحارس دومينيك ليفاكوفيتش الى الخارج. وكررها لوكاكو ثانية بكرة رأسية في الدقيقة 89 اذ اخفق في ايداعها المرمى.