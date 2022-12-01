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أمل العرب في المونديال.. هذا ما يحتاجه المغرب للتأهل

1
DECEMBER
2022
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ودعت ثلاثة منتخبات عربية منافسات كأس العالم 2022 من دور المجموعات، ولم يتبق سوى المغرب، ليحمل آمال العرب ويتأهل إلى الدور الثاني، حين يلاقي، مساء اليوم الخميس، كندا، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة.
 
وفشلت كل من قطر وتونس والسعودية في حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16، فيما يملك المغرب فرصة ذهبية لتكرار إنجاز مونديال 1986، حيث سيواجه "أسود الأطلس" كندا، الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة السادسة بصفر نقطة.
 
ويحتل أبناء وليد الركراكي المركز الثاني بـ4 نقاط، خلف المنتخب الكرواتي، الذي يتصدر بفارق الأهداف.
 
وقال الركراكي، يوم أمس في ندوة صحفية، إن اللاعبين يعلمون جيدا أنهم "لم يتأهلوا بعد"، وبالتالي فهم "مستعدون للقتال" من أجل الفوز على كندا.
 
 حسابات التأهل
 
حسابيا، يحتاج المغرب فوزا أو تعادلا أمام كندا من أجل ضمان التأهل رسميا، دون انتظار نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.
يمني المغاربة النفس في الفوز على كندا للتأهل بـ7 نقاط، مما سيجنب منتخبهم مواجهة قوية في الدور الثاني.
في حال خسارة المنتخب المغربي أمام كندا، فإنه سيحتاج فوز كرواتيا في المباراة الثانية، لضمان تأهلهما معا.
أما في حال فوز بلجيكا، فإنه سيجري النظر في فارق الأهداف، للحسم في المتأهل الثاني من المجموعة السادسة، بين المغرب وكرواتيا.
إذا تعادل "الشياطين الحمر" و"الفاتريني"، فإنه سيتم النظر في فارق الأهداف بين بلجيكا والمغرب.
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