تونس تودع المونديال بفوز تاريخي على فرنسا

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حقّق المنتخب التونسي فوزاً تاريخياً على منتخب فرنسا، حامل لقب كأس العالم، بهدف من دون مُقابل، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وعلى الرغم من الفوز، أُقصي منتخب "نسور قرطاج" عن كأس العالم "قطر 2022"، بعد فوز أستراليا على الدنمارك.

وفي مجريات المباراة، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وسط لعب منتخب تونس بروح عالية.

ودخل لاعبو تونس الشوط الثاني طامحين للفوز، وكانوا الطرف الأفضل مع استحواذ فرنسي على الكُرة، ونجح وهبي الخزري في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الـ58، وانتهت المباراة بهذه النتيجة.

ورفع منتخب تونس رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما بقي منتخب فرنسا في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

وبات المنتخب التونسي أول فريق عربي يهزم بطل النسخة السابقة من كأس العالم، إذ يحمل المنتخب الفرنسي لقب مونديال 2018 في روسيا.