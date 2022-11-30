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تقرير يتحدث عن اقتراب رونالدو من النصر السعودي وقيمة الصفقة

30
NOVEMBER
2022
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أفادت صحيفة ماركا الإسبانية واسعة الانتشار باقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إبرام اتفاق مع النصر السعودي ينتقل بموجبه "الدون" إلى "العالمي".

وفي نسختها الصادرة، يوم الأربعاء، جددت ماركا التأكيد على أن المفاوضات بين النادي السعودي والنجم البرتغالي تقترب من الوصول لخطوة التوقيع الرسمي خلال الميركاتو الشتوي بصفقة تبلغ 200 مليون يورو سنويا، شاملة الراتب والإعلانات.

ولا ينتمي رونالدو في الوقت الراهن إلى أي ناد، بعد الصراع مع إدارة ومدرب مانشستر يونايتد، على خلفية الحوار التلفزيوني الذي أجراه الدون مؤخرا وهاجم فيه إدارة النادي ومدرب الفريق إيريك تين هاغ.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن الكرة السعودية تنمو بشكل ملحوظ، فضلا عن أن النصر يسعى لاستعادة الهيمنة المحلية، ووضع نفسه على خارطة الكرة العالمية، تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، ونخبة من المحترفين، يتقدمهم الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا والإسباني ألفارو غونزاليس.

 وأشارت ماركا إلى أن الهلال السعودي كان قدم في وقت سابق عرضا للنجم البرتغالي، لكن عقوبة إدارية بمنع التسجيل حالت دون إتمام الصفقة.

 
 
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