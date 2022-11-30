ترياتلون الناقورة للمسافات الطويلة: لقب الرجال لعيسائي ...والسيدات لشابل

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نظم نادي الايليت ،برعاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون وتحت اشراف الاتحاد اللبناني للترياتلون، سباق الترياتلون للمسافات الطويلة المعتمدة في سباقات الرجل الحديدي: 1900م سباحة ،90كلم دراجة هوائية، 21.1كلم ركض وللسنة الثانية على التوالي فى لبنان.انطلق المتسابقون في مسابقة السباحة داخل مرفأ الناقورة التابع للجيش اللبناني وسط اجواء مناخية مستقرة وبحر هادىء وتابعوا مسابقتي الدراجة الهوائية والركض على طول الأوتوستراد البحري لمدينة الناقورة . شارك في السباق 103 متبار ومتبارية من مختلف الأندية الاتحادية والقوى العسكرية .

النتائج

وفي ما يلي النتائج الفنية:

*رجال:

1- هاني عيسائي (الجيش)

2 - منصور حسين (الجيش)

3-زياد مطر (X Triax)

*سيدات

1-صوفي شابل(سويسرا) ( فورتيس تيغريس)

2- رامونا خليفة (ايليت )

3- جويلا كتوعة (فورتيس تيغريس)

*بدل رجال:

1-الجيش اللبناني "أ": جواد حمية (سباحة) وعلي زعبي (دراجة) ومحمد قدوح (ركض).

2- نادي الايليت: ايهاب شيباني (سباحة) وصلاح رباح(دراجة) وحسين عواضة (ركض) .

3- الجيش اللبناني "ب": رود ابو غزالة (سباحة) ونزار القاضي (دراجة) وعمر ابو حمد (ركض) .

*بدل سيدات

1- Rise & Raise :غاييل بشعلاني (سباحة) وكارول بويادجيان (دراجة) وبتول بيلالي (ركض)

2- بروفيت: ليندزي ناضر ( سباحة ودراجة) وهيفاء نجار (ركض)

*بدل مختلط

1-Amphibians : كريم بحر( سباحة) وسعد سبع اعين ( دراجة) وبيا مخول ( ركض)

2- نادي الايليت: ميرنا خياط (سباحة ) ورمزي غانم ( دراجة) وناديا نعمة (ركض)

وفي الختام تم توزيع الكؤوس والجوائز على الفائزين من قبل ممثل قائد الجيش العميد الركن بيار بو مارون ورئيس الاتحاد اللبناني للترياتلون المهندس وسيم اسماعيل وأمين عام الاتحاد الدكتور أحمد خليفة .