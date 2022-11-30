مونديال قطر.. "العنابي" يسجل أسوأ نتيجة لمنتخب مضيف

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كان خروج منتخب قطر من دور المجموعات في مونديال 2022 المقام على أرضها أسوأ نتيجة لدولة مضيفة بتاريخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

فقد خسر المنتخب القطري افتتاحاً امام الإكوادور بهدفين، ثم السنغال 1-3، قبل أن تودع المونديال الثلاثاء أمام هولندا 0-2، ما يعني عدم حصولها على أي نقطة في ثلاث مباريات.

وكانت جنوب إفريقيا أول منتخب مضيف يودّع دور المجموعات عام 2010، لكنها أحرزت عامذاك 4 نقاط من تعادلها مع المكسيك وفوزها على فرنسا، لتهدر بفارق بسيط التأهل إلى الدور الثاني.

وأحرزت الدول المضيفة اللقب 6 مرات آخرها فرنسا عام 1998 وحلّت وصيفة مرتين.

النتائج السابقة للدول المضيفة: