«الفوز» سيجنب الأخضر «الحسابات المعقدة» في جولة الحسم

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لا خيار إطلاقاً أمام الأخضر السعودي (3 نقاط) سوى تحقيق الفوز على المكسيك، إن أراد تجنب احتمالات خسارته فرصة التأهل التاريخية مرة أخرى إلى منافسات دور الـ16 المونديالي.



وستضمن السعودية حال فوزها اليوم، في آخر جولات المنافسة بالمجموعة الثالثة، وسيكفيها التعادل فقط في حال فوز بولندا على الأرجنتين. وفي حال انتهاء المباراتين بالتعادل ستقصى السعودية من المنافسة. وبحال تعادلها وخسارة بولندا، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بينهما. وستقصى بحال الخسارة.



وبالنسبة لبولندا (4 نقاط) فهي بحاجة للفوز أو التعادل لضمان التأهل. وستقصى بحال خسارتها وفوز السعودية على المكسيك. وبحال خسارتها وتعادل السعودية، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بينهما. بحال خسارتها وفوز المكسيك، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بينهما.



أما الأرجنتين (3 نقاط) فستضمن التأهل بحال الفوز. وسيكون تعادلها كافياً بحال تعادل السعودية والمكسيك. وسيقصيها التعادل بحال فوز السعودية. وفي حال تعادلها وفوز المكسيك، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بينهما. وستقصى بحال الخسارة.



وستتأهل المكسيك (نقطة واحدة) في حال فوزها تزامناً مع خسارة الأرجنتين، أو تزامناً مع تعادل الأرجنتين بشرط أن يصبّ فارق الأهداف بينهما في مصلحتها، أو تزامناً مع خسارة بولندا شرط أن يصب فارق الأهداف بينهما في مصلحتها. وعلى صعيد المجموعة المونديالية الرابعة، فقد ضمنت فرنسا (6 نقاط) تأهلها بعد الجولة الثانية. وستضمن الصدارة باستثناء خسارتها وفوز أستراليا وألا يصبّ فارق الأهداف في مصلحتها.



أما أستراليا (3 نقاط) فستتأهل بحال الفوز. وسيكون تعادلها كافياً شرط عدم فوز تونس. وبالنسبة للدنمارك (نقطة واحدة) فهي بحاجة للفوز لضمان التأهل، باستثناء فوز تونس (نقطة واحدة) التي ستتعادل معها بأربع نقاط، وعندها يتم اللجوء إلى باقي معايير التأهل الواردة أدناه. كما أن تونس بحاجة للفوز تزامناً مع عدم فوز أستراليا، وأن يصبّ فارق الأهداف في مصلحتها.





أما بالنسبة للمجموعة الخامسة، فستتأهل إسبانيا (4 نقاط) بحال فوزها أو تعادلها. وبحال خسارتها يتم اللجوء إلى فارق الأهداف إلا إذا فازت كوستاريكا.



أما اليابان (3 نقاط) فستتأهل بحال فوزها. وتتأهل أيضاً بحال تعادلها تزامناً مع التعادل في المباراة الثانية. وستقصى بحال خسارتها، أو بحال تعادلها تزامناً مع فوز كوستاريكا على ألمانيا. ويتم اللجوء إلى باقي معايير التأهل الواردة أدناه بحال تعادلها وفوز ألمانيا.



كما ستتأهل كوستاريكا (3 نقاط) بحال فوزها على ألمانيا. وسيضمن التعادل عبورها بحال فوز إسبانيا، أو بحال خسارة إسبانيا وكان فارق الأهداف لمصلحتها. في حين أن التعادل في المباراتين سيقصي كوستاريكا وبحال خسارتها أيضاً.



وفي المجموعة نفسها، يجب على ألمانيا (نقطة واحدة) الفوز لتدخل في حسابات التأهل. كما أن فوزها تزامناً مع فوز إسبانيا سيؤهلها. وفوزها تزامناً مع تعادل أو فوز اليابان يفرض اللجوء إلى فارق الأهداف وباقي المعايير.



على صعيد المجموعة الخامسة، ستتأهل كرواتيا (4 نقاط) بحال فوزها أو تعادلها. بحال خسارتها، ستتأهل شرط خسارة المغرب والاحتكام إلى فارق الأهداف بينهما. أما المغرب (4 نقاط) فسيتأهل بحال فوزه أو تعادله. وبحال خسارته سيتأهل إذا خسرت بلجيكا، وإذا خسرت كرواتيا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته. وستضمن بلجيكا (3 نقاط) التأهل بحال فوزها على كرواتيا. ستقصى بحال خسارتها. وبحال تعادلها ستتأهل إذا خسر المغرب وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحتها. أما كندا (بلا نقاط) فقد فقدت الأمل بالتأهل بعد الجولة الثانية.



وفي المجموعة السابعة، نجد أن البرازيل (6 نقاط) ضمنت تأهلها وستتصدر بحال فوزها أو تعادلها. بحال خسارتها وفوز سويسرا ستُحدّد الصدارة بفارق الأهداف. وستتأهل سويسرا (3 نقاط) بحال فوزها. وستتأهل بحال تعادلها باستثناء فوز الكاميرون وألا يصبّ فارق الأهداف في مصلحتها. وستقصى بحال خسارتها.



كما أن صربيا والكاميرون (نقطة واحدة لكل منهما) بحاجة للفوز للدخول في حسابات التأهل. وبحال فوزهما معاً، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف وباقي المعايير. وستتأهل صربيا بحال فوزها وعدم فوز الكاميرون على البرازيل.



وعلى صعيد المجموعة المونديالية الثامنة، فقد ضمنت البرتغال (6 نقاط) التأهل وستتصدر بحال فوزها أو تعادلها. وبحال خسارتها وفوز غانا ستُحدّد الصدارة بفارق الأهداف.



وستتأهل غانا (3 نقاط) بحال فوزها على أوروغواي. وبحال تعادلها ستتأهل إذا لم تفُزْ كوريا الجنوبية، وإذا فازت الأخيرة يتم اللجوء إلى فارق الأهداف.



وستقصى أوروغواي وكوريا الجنوبية (نقطة واحدة لكل منهما) بحال الخسارة أو التعادل. وبحال فوزهما معاً يتم اللجوء إلى فارق الأهداف.



وفي كل يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، وفي حال تعادل منتخبين بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف وعدد الأهداف وعدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة وفارق الأهداف بين المنتخبات المتعادلة، وعدد الأهداف بين المنتخبات المتعادلة.



وسيأخذ في الحسبان ترتيب اللعب النظيف: بطاقة صفراء «نقطة»، بطاقة صفراء ثانية أو حمراء غير مباشرة «3 نقاط»، وبطاقة حمراء مباشرة «4 نقاط»، وفي حال صفراء ثم حمراء مباشرة «5 نقاط». وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء للقرعة.