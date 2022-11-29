اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المتوسط في المبارزة بايطاليا

A + A -

الشويري: دور اتحادنا سيتوسّع ولتطوير المبارزة في دول المنطقة

عقد اتحاد دول البحر المتوسط للمبارزة اجتماعه الدوري على هامش بطولة المتوسط المفتوحة لفئة دون ٢٣ سنة والتي اقيمت في مدينة كارارا الايطالية.

ويضم الاتحاد، الذي يرئسه الرئيس الفخري للاتحاد اللبناني للمبارزة زياد الشويري، كل من فينسانزو ديبرتلوميو (نائب الرئيس- ايطاليا)، وزير الرياضة الجزائري الأسبق رؤوف برناوي (نائب الرئيس)، الفرنسي الان غارنييه (امين السر)، الاسباني انطونيو غارسيا (امين الصندوق)، التركي بلغين، الكرواتية مارتينا زمايك، المصري ايمن منير، التونسي يسري بواب، اليوناني ايبوكراتس مانوداكس. وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد الايطالي للمبارزة باولو أزي ومستشار الاتحاد جورج ميشون(لبناني الجنسية).

وشكر الشويري ،في مستهل الاجتماع، ايطاليا لاستضافتها هذه البطولة في نسختها الثانية، وهنأ الاتحاد الايطالي للمبارزة على المستوى المميز للتنظيم، وتقرّر تنظيم النسخة الثالثة العام المقبل في برينديزي- ايطاليا.

ودرس المكتب التنفيذي روزنامة بطولات الإتحاد وامكانية تعديلها لتتناسب مع روزنامة الإتحاد الدولي. وركّز المجتمعون على اعطاء الاولوية لبطولة دون ٢٣ سنة وتحويلها الى بطولة دولية مفتوحة وتقرّر تحديد موعدها الدائم في اول اسبوع من شهر تشرين الأول قبل انطلاق بطولات كأس العالم.

كما تقرّر الغاء بطولة فئة ٢٠ سنة وتحويل بطولات فئة ١٥ سنة وفئة ١٧ سنة الى بطولات دولية مفتوحة لكافة الدول، خصوصاً وان الاتحاد الدولي لا يشمل في روزنامته بطولات لفئة الصغار وبالتالي ضرورة الاهتمام بهذه البطولات لتطوير خبرة الناشئين.

وأعاد المكتب التنفيذي النظر بخطته لتطوير المبارزة في بعض دول المتوسط التي تحتاج الى دعم فنّي ومواكبة من الخبرات الدولية العالية التي يملكها عدد من اتحادات المبارزة المتوسطية، وتقرّر وضع روزنامة جديدة لدورات الصقل والاعداد للمدربين ودورات تدريبية للاعبين في كل من الجزائر ولبنان. كما وافق الاتحاد الايطالي مشكوراً على استضافة دورة صقل واعداد في مركز تدريبات اللجنة الاولمبية الايطالية في فورميا باشراف مدربي المنتخب الايطالي للمبارزة.

ووضع الشويري المجتمعين باجواء اجتماعه مع رئيس الاتحاد الاوروبي للمبارزة جيورجيو سكارسو حيث تم الاتفاق على الخطوات الآيلة الى توطيد التعاون والتنسيق بين الاتحادين ما سيساهم بتطوير دور اتحاد المتوسط ومستوى بطولاته الرسمية.

وكان الشويري قد عقد اجتماعاً مع سكارسو الذي دعاه للمشاركة في مؤتمر سينعقد في باريس على هامش كأس العالم ويهدف الى نشر وتطوير رياضة المبارزة في المنطقة. كما اتفقا على ادخال بطولة المتوسط التي تنظم في ايطاليا ضمن روزنامة الاتحاد الاوروبي لتصبح معتمدة رسمياً من قبل كافة اتحادات المبارزة.