7 مواجهات "لا تفوَّت" بالجولة الحاسمة من مجموعات المونديال

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اقترب موعد إسدال الستار على مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم، حيث انتهت الجولتان الأولى والثانية، وتبدأ الثالثة، الثلاثاء، بمواجهات حاسمة ستطيح نصف المنتخبات إلى خارج المونديال.

وتقام الجولة الثالثة على مدار 4 أيام، على أن تُلعب مباراتا المجموعة الواحدة في التوقيت ذاته لمنع التلاعب في النتائج.

وفيما يلي أبرز 7 مباريات لا يمكن تفويتها في الجولة الأخيرة:

• الإكوادور والسنغال (عصر الثلاثاء)

قدم منتخب السنغال عرضا رائعا أمام قطر صاحبة الأرض والجمهور وهزمها بنتيجة 3-1، ليحصد أول 3 نقاط وينعش آماله في العبور إلى ثمن النهائي، بينما اقتنصت الإكوادور نقطة من هولندا لترفع رصيدها إلى 4 نقاط.

الفوز أو التعادل يؤهل الإكوادور مباشرة، بينما ليس لدى السنغال سوى فرصة تحقيق الفوز للعبور على حساب منافسه الأخير في المجموعة، أما إذا كان تأهل "أسود التيرانغا" على حساب هولندا فعليهم التعادل بنتيجة إيجابية مع الإكوادور وانتظار هزيمة هولندا 0-2 أمام قطر التي ودّعت رسميا.

• أميركا وإيران (ليل الثلاثاء)

كل ما قيل في الإعلام عن حرب المجموعة الثانية بين إنجلترا وأميركا وإيران وويلز، بات حقيقيا في الجولة الأخيرة، حيث تصطدم إيران بالمنتخب الأميركي في لقاء حاسم من أجل التأهل، وتلعب إنجلترا ضد ويلز لحسم الصعود في لقاء بريطاني خالص.

لدى الولايات المتحدة نقطتان وإيران تمتلك 3 نقاط، بينما تتصدر إنجلترا برصيد 4 نقاط، وإيران تتذيل بنقطة واحدة، ولذلك لا سبيل لدى أميركا سوى الفوز على إيران من أجل التأهل، بينما قد يكفي إيران التعادل إذا فازت إنجلترا أو تعادلت في جولتها الأخيرة مع ويلز.

• السعودية والمكسيك (ليل الأربعاء)

العرض الرائع الذي قدمته السعودية في الجولة الأولى والفوز على الأرجنتين لا يكفي من أجل التأهل بعد الخسارة أمام بولندا في الجولة الثانية، لذلك بات الفوز على المكسيك حاجة مُلحة من أجل العبور إلى الدور التالي.

السعودية لديها 3 نقاط وتحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأرجنتين، بينما تتصدر بولندا برصيد 4 نقاط، ويحتاج الأخضر إلى الفوز للتأهل مباشرة أو التعادل مع فوز الأرجنتين على بولندا.

• بلجيكا وكرواتيا - المغرب وكندا (عصر الخميس)

شارت التوقعات قبل المونديال إلى أن تكون مواجهة وصيف مونديال 2018 مع صاحب برونزية البطولة ذاتها بمثابة نهائي مبكر وصراع على الصدارة، لكن المغرب قلب التوقعات لصالحه.

كرواتيا تتصدر المجموعة بفارق هدف واحد عن المغرب الثاني ولكل منهما 4 نقاط، بينما تأتي بلجيكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتذيل كندا بلا رصيد.

الفائز بالمباراة سيضمن التأهل مباشرة بينما سيكفي التعادل كرواتيا للعبور، لكنه لن يكون كافيا لبلجيكا إلا إذا خسر المغرب من كندا بفارق هدفين.

وفي المقابل، يحتاج المنتخب المغربي للتعادل فقط من أجل ضمان الوصول إلى النقطة الخامسة والتأهل لدور الـ16، وسيمنحه الفوز فرصة كبيرة للصدارة إما بفارق الأهداف مع كرواتيا، أو النقاط إذا تعثرت أمام بلجيكا.

وقد يتأهل المغرب أيضا إذا خسر المباراة بفارق هدف واحد، بشرط أن تفوز كرواتيا على بلجيكا بأي نتيجة، أو تنتهي مباراتهما بالتعادل.

• ألمانيا وكوستاريكا (ليل الخميس)

حصل الفريقان على قبلة الحياة في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة بعد أن كانت آمالهما قليلة للغاية عقب الجولة الأولى، فازت كوستاريكا على اليابان لتحصد أول 3 نقاط لها، وتعادلت ألمانيا مع إسبانيا وحصدت النقطة الأولى.

ألمانيا تتذيل برصيد نقطة واحدة، بينما تتصدر إسبانيا برصيد 4 نقاط، وتحتل اليابان الوصافة بفارق الأهداف عن كوستاريكا.

ألمانيا تحتاج إلى الفوز من أجل التأهل حيث يبعدها التعادل عن البطولة، والانتصار بهدف واحد ربما لن يكون كافيا إذا تعادلت إسبانيا واليابان إيجابيا بأكثر من هدف لمثله، أما كوستاريكا فيكفيها التعادل مع خسارة اليابان من إسبانيا من أجل التأهل.

• غانا وأوروغواي (عصر الجمعة)

الشعب الغاني لا ينسى أبدا ما حدث في مونديال 2010 عندما حرمت أوروغواي "النجوم السوداء" من التأهل إلى نصف النهائي، حيث منع لويس سواريز الكرة بيده من دخول الشباك بدلا من الحارس لتحتسب ضربة جزاء أهدرها أسامواه جيان ليضيع معها التأهل.

غانا تحتل وصافة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط خلف البرتغال المتصدرة برصيد 6 نقاط، بينما تتذيل أوروغواي المجموعة برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية الثالث.

غانا يكفيها التعادل مع منافسها اللاتيني للتأهل إلى ثمن النهائي مع فوز البرتغال أو تعادلها مع كوريا الجنوبية، بينما لا بديل أمام أوروغواي سوى الفوز على غانا.