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أحيت غانا آمالها بالتأهل للدور الثاني من المونديال، بفوز صاخب على كوريا الجنوبية 3 – 2 (الشوط الاول 2 – 0)، في المباراة التي اجريت بينهما ظهر اليوم على استاد المدينة التعليمية، في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة من نهائيات كأس العالم ال22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول المقبل.

ورفعت غانا رصيدها الى ثلاث نقاط، بعد خسارتها في المرحلة الاولى امام البرتغال بالنتيجة عينها.

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وهي تلتقي في المرحلة الثالثة الاخيرة للدور الاول الاوروغواي الخامسة عصر الجمعة 2 كانون الاول المقبل. فيما تلتفي كوريا الجنوبية مع البرتغال.

وتقدمت غانا سريعا في الشوط الاول 2 – 0، عبر مدافع ساوثمبتون محمد ساليسو وساعد دفاع اجاكس امستردام الهولندي محمد قدوس في الدقيقتين 24 و34.

وعادلت كوريا الجنوبية في الشوط الثاني خلال ثلاث دقاىق عبر تشو كيو سيونغ في الدقيقتين 58 و61.

الا ان قدوس منح التقدم لغانا من جديد في الدقيقة 68.