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مونديال قطر.. تعادل مثير بين الكاميرون وصربيا في مباراة الـ6 أهداف

28
NOVEMBER
2022
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انتهت مواجهة الكاميرون وصربيا بتعادل مثير بنتيجة 3-3 في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم – قطر 2022 على استاد "الجنوب".

 وافتتح جيان كاستيليو التسجيل لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأوّل.

وأدرك ستراهينيا بافلوفيتش التعادل لصربيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يضيف سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف التقدّم لصربيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأوّل.

وفي الدقيقة 53 من الشوط الثاني، أضاف ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثالث لصربيا، قبل أن يقلّص فينسنت أبو بكر النتيجة للكاميرون في الدقيقة 63.

وأدرك إريك ماكسيم شوبو موتينغ التعادل للكاميرون بالهدف الثالث في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

وتتشارك البرازيل وسويسرا صدارة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط لكلّ منهما قبل مواجهتهما المرتقبة اليوم عند السادسة مساءً بتوقيت بيروت على استاد "974"، فيما تتشارك الكاميرون وصربيا المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة بعد تعادلهما اليوم.

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