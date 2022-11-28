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سكواش: نشاط بمناسبة عيد الاستقلال

28
NOVEMBER
2022
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نظم الإتحاد اللبناني للسكواش نشاط خاص بعيد الاستقلال شارك فيه عدد من لاعبي السكواش من مختلف الفئات العمرية: تحت ٢٠ سنة، تحت ٤٥ سنة، تحت ٥٥ سنة وفوق ال55.كما شاركت عدد من اللاعبات في  فئة السيدات. و تمثل للإتحاد بالرئيس مروان الحكيم والعضو مسؤول اللجنة الفنية في الاتحاد المدرب ظافر كبارة. 
 
في البداية،رحّب حكيم بالمشاركين و شكرهم على المثابرة في ممارسة رياضة السكواش مشيراً الى  ان بطولة لبنان لعام 2022 ستقام الشهر القادم في نادي المون لاسال. 
 
بدوره، قام المدرب كبارة بالإشراف على هذا اليوم الرياضي الذي تخللته مباريات ودية.
 
ووجّه  الإتحاد الشكر الى "منتجع الميرامار السياحي" لاستضافته هذا النشاط و الدور الذي يلعبه في الشمال لتطوير رياضة الاسكواش.
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