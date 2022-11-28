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عُزف النشيد الوطني اللبناني مرتين في اليوم الثاني والأخير من "بطولة آسيا المفتوحة بالجودو" للرجال والسيدات التي نظّمها الاتحاد اللبناني للجودو وفروعه بنجاح كبير في "قاعة الشيخ بيار الجميّل" التابعة لـ"مدينة كميل شمعون الرياضية" في بيروت تحت اشراف الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة.وكان اليوم الأخير من البطولة لبنانياً بامتياز اذ احرز وطن الأرز ميداليتين ذهبيتين وثلاث ميداليات برونزية بحضور حاشد تقدّمه الدكتور رجا لبكي ممثلاً وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس،النقيب عماد الخولي ممثلاً مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان،العقيد محمد الفصاعي ممثلاً قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العقيد مخايل موسى،عضو الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد اللبناني للجودو وفروعه المحامي فرنسوا سعادة واعضاء الاتحاد، سفراء وقناصل عدد من الدول المشاركة في البطولة ، رؤساء واعضاء اتحادات وعدد كبير من محبي رياضات الألعاب القتالية ورجال صحافة واعلام.

شاركت في البطولة ،وهي مفتوحة امام الدول من كافة القارات ، الدول التالية:لبنان، البوسنة والهرسك،قبرص،استونيا،فرنسا،الغابون،بريطانيا ،اليونان،الصين ،ايرلندا،الاردن،الكويت،ليتوانيا،فلسطين،سوريا وتركيا.

وأقيم الحفل الختامي واستُهلّ بكلمة عريّف الحفل الاعلامي انطوني مجدلاني ،الذي ألهب المباريات والمدرجات حماساً ،رحّب فيها بالحاضرين في البطولة التي تلقى الاهتمام الكبير ثم كلمة للبطلة اللبنانية أكويلينا الشايب .واختتم الحفل الختامي بكلمة مقتضبة لعضو الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني للجودو وفروعه المحامي فرنسوا سعادة جاء فيها"باسم الاتحاد اللبناني للجودو وفروعه أرحّب بكم في اليوم الختامي لبطولة آسيا المفتوحة متمنياً التوفيق لجميع المتبارين في نهائيات اليوم الأخير"(وسط تصفيق الحاضرين).

وفي المحصلة النهائية لـ"الغلّة" اللبنانية في البطولة ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وثلاث ميداليات برونزية وهي "غلّة حرزانة" لوطن الأرز تعكس المستوى الرفيع لرياضة الجودو في لبنان.

اليوم الأخير

وفي ما يلي نتائج اليوم الثاني والأخير:

*سيدات

-وزن تحت ال70 كلغ:

1-هاتيس فانديمير(تركيا)

2-راشيل هاوكس(ايرلندا)

3-اونيي بيليكايتي(ليتوانيا)

-وزن تحت ال78 كلغ:

1-زانيت ميكاييليدو (قبرص)

2-ميغلو دودينايتي(ليتوانيا)

3-ناتاشا طربيه(لبنان)

3-رندا الضناوي(لبنان)

*رجال:

-وزن تحت ال81 كلغ:

1-ابراهيم كييتا(فرنسا)

2-بيراش غليسون(ايرلندا)

3-مصطفى حبيب(البوسنة والهرسك)

3-وينغ لي(الصين)

*وزن تحت ال90 كلغ:

1-كرامنوب ساغيبوف(لبنان)

2-ميكاييل اريستوس(قبرص)

3-بول ليفولسي(فرنسا)

3-لوكاس هييه(فرنسا)

*وزن تحت ال100 كلغ:

1-غريغوري ميناسكين(استونيا)

2-جيورجيوس كروسانيو تاكيس(قبرص)

3-نيقولا بافلوفيسكي(فرنسا)

3-غانم الديكان(الكويت)

*وزن فوق ال100 كلغ:

1-ناصيف الياس(لبنان)

2-باناغيوتيس بابانيكولاو(اليونان)

3-شادي غلمية(لبنان)

3-حمد الراشد(الكويت)

وكان اللبناني جو حداد احرز ميدالية فضية في اليوم الأول.

وفي ختام اليوم الثاني والأخير، توّج كبار الحضور الفائزين والفائزات في اجواء احتفالية.

ملاحظة:مرفق الصور وكلامها:

رقم 10-المحامي سعادة وعائلة اللعبة مع ابطال وبطلات وطن الأرز

رقم 11-كبار الحضور خلال تتويج البطل ناصيف الياس

رقم 12-لبكي وسعادة يتوجان ساغيبوف