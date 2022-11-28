نجاة الألمان من مقصلة الإقصاء... والمغرب يُشرّف العرب

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لم يشهد يوم أمس منتخبات متأهلة إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر. لم تحقق المنتخبات الفائزة في الجولة الأولى انتصارات تجعلها تلحق بمنتخب فرنسا المتأهل الوحيد حتى الآن إلى الدور الثاني. فلا بلجيكا ولا اليابان ولا إسبانيا فازت أمس. خسرت اليابان أمام كوستاريكا بهدف وحيد، وسقطت بلجيكا أمام المغرب بثنائية نظيفة، في حين تعادلت إسبانيا مع ألمانيا.

كان يوم أمس يوم النتائج غير المتوقعة. نجح الكوستاريكيّون في إسقاط اليابانيين بهدف كيشر فولر في الدقيقة 81. المنتخب الياباني الذي أسقط الألمان في الجولة الأولى عجز عن الفوز على منتخب كوستاريكا الذي خسر بسباعية أمام إسبانيا. لم يستحق اليابانيون الخسارة على أقل تقدير، لكن في النهاية كرة القدم تمنح النقاط لمن يفوز وفي اللقاء الأول أمس كان الكوستاريكيون هم الفائزين. فوز أعاد الأمل لفريق تعرض لخسارة ساحقة في الجولة الأولى، وأبعد عنه شبح الخروج من المونديال واللحاق بمنتخب قطر الذي بقي المنتخب الوحيد الذي ودّع البطولة. لكن مهمة كوستاريكا ستكون صعبة في الجولة الثالثة حين تواجه ألمانيا التي ستكون بحاجة للفوز فقط كي تكون قريبة من التأهل إلى الدور الثاني بانتظار نتيجة إسبانيا واليابان.



الأوراق قد خُلطت في المجموعة الخامسة التي تتذيلها ألمانيا بنقطة خلف كوستاريكا واليابان (3 نقاط لكل منهما) وإسبانيا المتصدرة بأربع نقاط. هذا السيناريو فرضه التعادل الغالي الذي خطفه الألمان من الإسبان الذين تقدموا بهدف ألفارو موراتا في الدقيقة 62 قبل أن يعادل نيكلاس فولكروغ للألمان في الدقيقة 83.

كان الألمان محظوظين بالخروج متعادلين أمام منتخب استحق الفوز بعد أن تفوق على الألمان على جميع الصعد. وما هو مقلق للجمهور الألماني المستوى المتواضع الذي يقدمه الألمان خصوصاً على الصعيد الدفاعي، حتى يمكن القول إن نسخة منتخب ألمانيا في مونديال قطر قد تكون الأسوأ.

لكن في النهاية، ما زال الألمان في دائرة المنافسة رغم ضعف الحظوظ، حيث أن مصيرهم متعلّق بنتيجة مباراة إسبانيا واليابان.

يوم أمس كان مشهوداً على الصعيد العربي حين حقق منتخب المغرب فوزاً غالياً ومستحقاً على البلجيكيين 2-0 سجلهما رومان سايس (73)، وزكريا أبو خلال (92). فوز رفع رصيد المغاربة إلى أربع نقاط في وصافة المجموعة السادسة، بفارق هدف عن كرواتيا التي أقصت كندا 4-1، وذلك بعد تعادله افتتاحاً مع كرواتيا وصيفة 2018.

تأمل جماهير البرازيل والبرتغال في أن يتأهلا اليوم إلى الدور الثاني



قطع المغرب شوطاً هاماً نحو ثمن النهائي الذي بلغه مرة وحيدة في ست مشاركات، عام 1986 في المكسيك. وأنهت كرواتيا أحلام كندا العائدة مرّة أولى منذ 1986، برباعية حملت توقيع أندري كراماريتش (36 و70)، ماركو ليفايا (44)، ولوفرو ماير (94)، بعد هدف مبكر جداً لألفونسو ديفيس بعد 68 ثانية.

مباراة المغرب وبلجيكا شهدت حادثة غريبة قبل بدايتها، حين سحب المنتخب المغربي حارس مرماه الأساسي ياسين بونو من التشكيلة بعد تواجده خلال عزف النشيد الوطني، لشعوره بعدم الارتياح. وعلّق بونو «كانت لدي إصابة من مباراة كرواتيا، لم أرغب بتحديد نوعيتها وتجدّدت. أتمنى أن أكون جاهزاً لمباراة كندا».

أما مدربه وليد الركراكي الذي ترك الشكوك تحوم قبل المباراة حول جاهزية الظهيرين أشرف حكيمي ونصير مزراوي، فأوضح موضوع تناوله أدوية أدت إلى شعور بالدوار «كان ياسين بونو مصاباً أمام كرواتيا وحاولنا أن نجهّزه في الوقت المناسب، لكن في فترة الإحماء شعر بآلام في معدته ما تسبّب له بدوار وطلب تبديله...».

وفي الجولة الثالثة الخميس المقبل، تلتقي كرواتيا مع بلجيكا، والمغرب مع كندا. وتحتاج كل من كرواتيا والمغرب إلى التعادل لتخطي الدور الأول.

هل تتأهل البرازيل



والبرتغال اليوم؟

تختتم اليوم الجولة الثانية من الدور الأول حيث تقام أربع مباريات تبدأ بلقاء الكاميرون مع صربيا عند الساعة 12.00 بتوقيت بيروت ضمن المجموعة الثامنة، والتي تشهد أيضاً مباراة بين البرازيل وسويسرا عند الساعة 18.00. وضمن المجموعة السابعة، تلعب غانا مع كوريا الجنوبية عند الساعة 15.00، والبرتغال مع الأوروغواي عند الساعة 21.00.

يوم قد يحمل متأهلين إلى الدور الثاني كالبرازيل الفائزة في الجولة الأولى على صربيا، والبرتغال الفائزة على غانا.