تقرير: ميسي على أعتاب الانتقال لإنتر ميامي الأميركي

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ذكرت تقارير صحافية اليوم الأحد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توصل لاتفاق يقضي بانتقاله إلى فريق إنتر ميامي الأميركي في نهاية الموسم الحالي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



وبحسب صحيفة «التايمز» البريطانية، فإن الحديث كان يدور دائماً بشأن عودة ميسي إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، لكنه قرر الانتقال إلى الدوري الأميركي للمحترفين.



ويبدو إنتر ميامي واثقاً من توقيع ميسي له عقب نهاية كأس العالم في قطر، الذي شهد تسجيل ميسي هدفين في أول مباراتين للمنتخب الأرجنتيني في هذه البطولة، لكنه لن ينتقل لصفوف الفريق الأميركي إلا عقب نهاية عقده مع سان جيرمان.



وتردد أن إنتر ميامي المملوك جزئياً للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، سيجعل ميسي اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين.