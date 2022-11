A + A -

‏بكل فخر …

‏لأول مرة، سائق لبناني بطل العالم في الكارتينغ في فئة " الميني ماكس".

‏كريستوفر الفغالي رفع علم لبنان عالياً في البرتغال.

‏اسمعوا المعلّق.

‏Lebanon stand up.

‏You have a new superstar.

‏His name is Christopher El Feghali.