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بطولة آسيا للكبار في الجودو اليوم الأول: ميدالية فضية للبنان بواسطة جو حداد

27
NOVEMBER
2022
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احرز لبنان ميدالية فضية في اليوم الأول من "بطولة آسيا المفتوحة بالجودو" للرجال والسيدات التي  ينظّمها الاتحاد اللبناني للجودو وفروعه في قاعة الشيخ بيار الجميّل التابعة لمدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت  تحت اشراف الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة.ويحصد الفائزون والفائزات النقاط لتضاف الى رصيدهم على لائحة التصنيف الدولي.وجاء احراز وطن الارز  للميدالية الفضية  بواسطة جو حداد في وزن تحت ال66 كلغ.
تشارك في البطولة ،وهي مفتوحة امام الدول من كافة القارات ، الدول التالية:لبنان، البوسنة والهرسك،قبرص،استونيا،فرنسا،الغابون،بريطانيا ،اليونان،الصين ،ايرلندا،الاردن،الكويت،ليتوانيا،فلسطين،سوريا وتركيا. 
اليوم الأول
وفي ما يلي نتائج اليوم الأول:
*سيدات
-وزن تحت ال48 كلغ:
1- فيرجينيا ايمارد(الغابون)
2- كا لي وونغ  (الصين)
3-مارينا كيبريانو 
-تحت ال52 كلغ:
1-صوفيا اسفيستا(قبرص)
2-شوك كي تسو(الصين)
3-ليلى كنعان(سوريا)
-تحت ال57 كلغ:
1-ايسنور بوداك(تركيا)
2-غولزاد كرامز(تركيا)
3-نوك لام يونغ(الصين)
3-مارينا أزينو(قبرص)
-تحت ال63 كلغ:
1-ايزغي كاراديمير(تركيا)
2-ايدا كاراديمير(تركيا)
3-سيدانور ايدين(تركيا)
3-ديانا ديميتريوس(قبرص)
*رجال:
-تحت ال60 كلغ:
1-بيتروس كريستودوليديس(قبرص)
2-مشعل العلي(الكويت)
3-سليمان الرفاعي(سوريا)
3-ريوان  الحمادة(فرنسا)
-تحت ال66 كلغ:
1-جورجيو بالارجيشفيلي(قبرص)
2-جو حداد(لبنان)
3-جورجيو كالاتسيديس(قبرص)
3-مارتن لو(الصين)
-تحت ال73 كلغ:
1-حسن بيان(سوريا)
2-جوشوا غرين(ايرلندا)
3-رومان مانغي(فرنسا)
3-كيبريانوس اندريو(قبرص)
وفي ختام اليوم الأول، توّج اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للجودو ومن بينهم عضو الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني للجودو وفروعه المحامي فرنسوا سعادة ومراقب الاتحاد الآسيوي ديفيد كارتر واعضاء الاتحاد اللبناني الفائزين  والفائزات وسط اجواء احتفالية.  
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