مونديال 2022: نتائج وترتيب المجموعتين الثالثة والرابعة

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بعد انتهاء الجولة الثانية من مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، الجارية أحداثها في قطر هذه الأيام.

تتضح الصورة بعض الشيء في هاتين المجموعتين، حيث تم الكشف عن أول فريق يخرج من البطولة، أو على الأقل ضمن عدم تأهله للدور الثاني، فيما عرف أول منتخب يتأهل لدور الستة عشر.

وبحسب نتائج اليومين الماضيين، فقد أقصيت قطر من الدور الثاني بعد تعرضها لخسارتين متتاليتين، أمام كل من الإكوادور والسنغال، وبقيت من دون نقاط.

وتأهلت فرنسا لدور الستة عشر بعد أن حققت فوزين متتاليين، حيث فازت على كل من أستراليا والدنمارك، وجمعت 6 نقاط كاملة.

وأحيت الأرجنتين آمالها بالفوز على المكسيك وخسارة السعودية أمام بولندا.

وكانت الأرجنتين تعرضت لخسارة مفاجئة أمام السعودية بهدفين لهدف في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

وفي ما يلي نتائج وترتيب المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم بعد الجولة الثانية:

المكسيك 0 بولندا 0

الأرجنتين 1 السعودية 2

الأرجنتين 2 المكسيك 0

بولندا 2 السعودية 0

الترتيب لعب فوز تعادل خسارة له عليه نقاط

بولندا 2 1 1 0 2 0 4

الأرجنتين 2 1 0 1 3 2 3

السعودية 2 1 0 1 2 3 3

المكسيك 2 0 1 1 0 2 1

في ما يلي نتائج وترتيب المجموعة الرابعة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم بعد الجولة الثانية:

فرنسا 4 أستراليا 1

الدنمارك 0 تونس 0

فرنسا 2 الدنمارك 1

تونس 0 أستراليا 1

الترتيب لعب فوز تعادل خسارة له عليه نقاط

فرنسا 2 2 0 0 6 2 6 ضمنت تأهلها

أستراليا 2 1 0 1 2 4 3

الدنمارك 2 0 1 1 1 2 3

تونس 2 0 1 1 0 1 1

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كيفية التأهل:

يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي:

في حال تعادل منتخبين بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى:

فارق الأهداف

عدد الأهداف

عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة

فارق الأهداف بين المنتخبات المتعادلة

عدد الأهداف بين المنتخبات المتعادلة

ترتيب اللعب النظيف (بطاقة صفراء: نقطة، بطاقة صفراء ثانية-حمراء غير مباشرة: 3 نقاط، بطاقة حمراء مباشرة: 4 نقاط، صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط)

في حال استمرار التعادل: سحب القرعة

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مونديال 2022: برنامج الاثنين

في ما يلي برنامج الاثنين ضمن كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر (بتوقيت غرينتش):

المجموعة السابعة:

10:00 الكاميرون - صربيا (ملعب الجنوب)

16:00 البرازيل - سويسرا (ملعب 974)

المجموعة الثامنة:

13:00 كوريا الجنوبية - غانا (ملعب المدينة التعليمية)

19:00 البرتغال - الأوروغواي (ملعب لوسيل)

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