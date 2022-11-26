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مونديال قطر: ميسي ينهض بالارجنتين على حساب المكسيك

26
NOVEMBER
2022
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احيت الارجنتين بطلة العالم مرتين في 1978 و1986 آمالها بالتأهل للدور الثاني لمونديال قطر بفوزها على المكسيك 2 - 0 (الشوط الاول 0 - 0)،

في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم على استاد لوسيل، في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة من نهائيات كأس العالم ال22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول المقبل.

وصنع ليونيل ميسي الفارق بهز الشباك المكسيكية في الدقيقة 64 بتسديدة ارضية من خارج المنطقة الى الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى الحارس غوليرمو اوتشوا.

وفي الدقيقة 87 سجل الاحتياطي انزو فرنانديز ساعد دفاع بنفيكا البرتغالي الاصابة الثانية للارجنتين، بكرة سددها من داخل المنطقة الى الزاوية العليا اليسرى لمرمى الحارس المكسيكي.

وبذلك تجاوزت الارجنتين سقطتها في المرحلة الاولى امام السعودية، وبات عليها تحقيق نتيجة ايجابية امام بولونيا الاربعاء المقبل لمتابعة المشوار المونديالي.

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