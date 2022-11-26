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مدرب منتخب أميركا يؤكد أنه لا مكان للسياسة في المواجهة ضد إيران

26
NOVEMBER
2022
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أكد مدرب المنتخب الأميركي غريغ بيرهالتر، أن السياسة لن تدخل في مباراة بلاده المصيرية ضد إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ«مونديال قطر»، الثلاثاء المقبل.

وجاء كلام المدرب بعد أن فرض رجاله التعادل السلبي على إنجلترا المرشحة للمنافسة على اللقب، الجمعة، في الجولة الثانية، مما يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه في المجموعة الثانية بعد فوز قاتل لإيران 2 - صفر على ويلز، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتتصدر إنجلترا بـ4 نقاط مقابل 3 لإيران و2 للولايات المتحدة ونقطة لويلز. وستكون المواجهة المنتظرة إعادة لمباراة كأس العالم 1998 المشحونة سياسياً بين الخصمين الجيوسياسيين، التي فازت بها إيران 2 - 1 في دور المجموعات، وأُطلق عليها «أم مباريات كرة القدم»، لكن بيرهالتر أصرّ على أنه رغم استمرار التوترات بين البلدين، فإنه لن يكون للسياسة مكان الثلاثاء.

وقال في هذا الصدد: «لقد لعبت في 3 دول مختلفة، ودرّبت في السويد، والشيء الذي يميز كرة القدم هو أنك تقابل العديد من الأشخاص المختلفين من جميع أنحاء العالم، ويجمعكم حب مشترك لهذه الرياضة».

وتابع: «أتصور أن المنافسة ستكون شديدة بسبب حقيقة أن كلا المنتخبين يريد العبور إلى الدور الثاني، ليس بسبب السياسة أو بسبب العلاقات بين بلدينا. نحن لاعبو كرة قدم وسنتنافس وسيتنافسون بدورهم، وهذا كل ما في الأمر».

وستكون الولايات المتحدة بحاجة للفوز للتأهل للدور الثاني للمرة الثالثة توالياً بعد 2010 و2014 (غابت عن 2018)، في حين قد يكون التعادل كافياً لإيران إذا ما خدمتها نتيجة إنجلترا وويلز، للعبور إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها.

 

الشرق الأوسط
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