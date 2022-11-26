لماذا وصف الفيفا كريستيانو رونالدو بأنه عبقري؟

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وصف الفيفا كريستيانو رونالدو بأنه "عبقري بكل معنى الكلمة "، بفضل الطريقة التي حصل بها على ركلة جزاء للبرتغال بالمباراة التي فازت فيها على غانا في مونديال قطر.

وسجل اللاعب، البالغ من العمر 37 عاماً، من ركلة جزاء، ليصبح أول لاعب يسجل في خمس نسخات مختلفة لكأس العالم لكرة القدم.

وفازت البرتغال 3-2 لكن احتساب ركلة جزاء للبرتغال، أثار غضب مدرب غانا، أوتو أدو، الذي قال إنها "ليست ركلة جزاء".

وفي مؤتمر صحفي في الدوحة، قال عضو مجموعة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للدراسات الفنية لكأس العالم، صنداي أوليسيه، إن الهدّافين "يزدادون ذكاءً".

ويدرس فريق المجموعة، الذي يقوده مدرب آرسنال السابق أرسين فينغر، كل مباراة ويقدم تحليلاً يتضمن بيانات الأداء والاتجاهات.