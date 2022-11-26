فان دايك يرد على انتقادات الأسطورة فان باستن: «أنا دائماً في المقدمة»

A + A -

رد فيرجيل فان دايك، قائد المنتخب الهولندي لكرة القدم، على الانتقادات التي وجّهها مواطنه الأسطورة ماركو فان باستن، للمنتخب بسبب أدائه في بطولة كأس العالم الحالية، وقال: «لا أعتقد أبداً أنه إيجابي».

ولم يكن التعادل مع المنتخب الإكوادوري، أمس (الجمعة)، هو النتيجة التي يبحث عنها المنتخب الهولندي؛ إذ يعني التعادل 1/1 أن المنتخب الهولندي أضاع على نفسه فرصة التأهل المبكر لدور الـ16.

واستطاع المنتخب الهولندي أن يفوز على المنتخب السنغالي بهدفين في اللحظات الأخيرة من مباراة الجولة الأولى، وينبغي ألا يواجه المنتخب الهولندي أي مشكلة في الحصول على نقطة من المنتخب القطري عندما يلتقيان يوم الثلاثاء المقبل ليضمن مكانه في دور الـ16.

كان المنتخب الهولندي تقدم على منتخب الإكوادور في الدقيقة السادسة بهدف سجله كودي جاكبو، ولكن إينر فالنسيا عادل النتيجة للمنتخب الإكوادوري مع بداية الشوط الثاني، وهو الأمر الذي جعل فان باستن غير معجب بأداء المنتخب الهولندي، وتحديداً قائد المنتخب.

وقال فان باستن، بطل بطولة «يورو 1988»، لشبكة «إن أو إس»: «تذهب للأمام سريعاً. وأعتقد أن فكرة تظهر: حسناً، نحن متقدمون، يجب أن ندافع. ولكن هذا شيء لا يساعدنا. أعتقد أنه ينبغي على فيرجيل أن يلعب دوراً قيادياً في هذا. إنه يتحدث كثيراً، ولكنه لا يقول شيئاً مفيداً». وأضاف: «من هو أفضل لاعب بالفريق؟ هذا فيرجيل. عندما تشاهد ما يفعله في أثناء حيازته للكرة... إنه يمرر الكرة للاعب الذي يقف بجواره. يجب أن يزيد من السرعة. الأمر يسير ببطء للغاية».

ورداً على هذه التصريحات، قال فان دايك، مدافع «ليفربول»، لموقع «فوتبول إنترناشيونال»: «لا أعتقد أبداً أنه إيجابي، لذلك ماذا ستفعل مع هذا؟».

وأضاف: «من السهل أن تحلل من (مقر شبكة إن أو إس) في هيلفرسوم. لا أريد أن أقول إنني لعبت مباراة رائعة، على الإطلاق. ولكن أشياء تقال عن أنني فاشل كقائد، فماذا ستفعل مع هذا؟». وأضاف: «أنا دائماً في المقدمة، أقود الفريق بأفضل طريقة ممكنة».