صفقة انتقال محتملة تمنح رونالدو فرصة المشاركة في مونديال الأندية

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كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن أن بطل "كوبا ليبرتادوريس"، فلامنغو البرازيلي، يدرس خيار التعاقد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعدما فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، الأسبوع الماضي.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، يخطط مسؤولو نادي فلامنغو البرازيلي لتقديم عرض يسمح لهم بضمّ المهاجم البالغ من العمر 37 سنة، في صفقة انتقال حر لمدة 3 أشهر فقط، ما سيمنحه فرصة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إجراؤها في شهر فبراير/ شباط المقبل.



وأضافت الصحيفة أن المحادثات بين بطل أميركا الجنوبية لكرة القدم وممثلي رونالدو لم تبدأ بعد، لكن مسؤولي الفريق البرازيلي يجرون مفاوضات مع رعاة النادي من أجل تمويل هذه الصفقة المحتملة.

ونفى رئيس فريق فلامينغو البرازيلي، رودولفو لانديم، قبل أسابيع قليلة وبشكل ساخر، إشاعات رغبة فريقه في التعاقد مع رونالدو بشهر يناير/ كانون الثاني القادم، إذ أكد أنه لن يكون قادراً على إنفاق مبالغ ضخمة على لاعب سيكون بديلاً لبيدرو وغابيغول.

ومن غير المرجح أن يُعلن "الدون" اسم فريقه الجديد، إلا بعد نهاية مشاركته مع المنتخب البرتغالي في منافسات كأس العالم التي تقام حالياً بقطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.