رسمياً نيمار يغيب عن مباراة سويسرا في كأس العالم

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أعلن المنتخب البرزيلي، اليوم الجمعة، غياب لاعبه نيمار عن مواجهة سويسرا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم، قطر 2022.

وخرج نيمار من مباراة بلاده أمام صربيا، أمس الخميس، والتي انتهت بفوز "السيليساو" بنتيجة 2-0، في الدقيقة الـ80، بعد أن ظهرت عليه آثار الإصابة.

وبحسب طبيب المنتخب البرازيلي، رودريغو لاسمار، أظهرت الفحوصات، التي أجراها نيمار، تعرّضه لإصابة في كاحله الأيمن، مشيراً إلى أن مهاجم باريس سان جيرمان لن يكون حاضراً في مباراة سويسرا.

وأشار لاسمار إلى إجراء تقييم يومي للإصابة، من أجل ضمان عودة نيمار في الوقت الملائم، والاستمرار في البطولة، معتبراً أن إصابته تشبه تلك التي تعرّض لها المدافع دانيلو، الذي سيغيب بدوره عن المباراة المقبلة أيضاً.