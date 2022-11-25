مونديال 2022:

المباراة: ويلز 0-2 إيران

الملعب: استاد أحمد بن علي

المنطقة: أم الأفاعي

الدور الأول

المجموعة الثانية

الحكم: الغواتيمالي ماريو إسكوبار

الأهداف: روزبه ششمي (99) ورامين رضيان (101).

وعلى استاد أحمد بن علي في منطقة الريان قرب الدوحة، قدم المنتخب الإيراني مباراة قوية، وكان الأفضل على مدار اللقاء، وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل، سجل اللاعب روزبه ششمي الهدف القاتل بالدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا للضائع.

وفي الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدلا للضائع، ضاعفت إيران غلتها، وسجلت الهدف الثاني عن طريق رامين رضيان.

وتناوب نجوم المنتخب الإيراني على إضاعة الفرص أمام المرمى الويلزي، بينما ظهر منتخب ويلز بشكل باهت جدا، قبل أن يخطف المنتخب الإيراني الفوز باللحظات الأخيرة.

وسجلت البطولة أول حالة طرد في المونديال، وجاءت من نصيب الحارس الويلزي وين هينيسي، الذي خرج من منطقته وتدخل بعنف على مهاجم إيران المنفرد مهدي طارمي.