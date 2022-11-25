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"تورم بحجم البيضة".. طبيب البرازيل يتحدث عن إصابة نيمار

25
NOVEMBER
2022
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تعرض نجم منتخب البرازيل نيمار لإصابة في الكاحل الأيمن حيث غادر الملعب وهو يعرج، وذلك في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على صربيا 2-صفر بمونديال قطر 2022.
 
وكشف طبيب منتخب البرازيل رودريغو لازمار عن وجود "التواء في الكاحل"، حيث سيخضع نيمار للأشعة بعد 24 ساعة.
 
وشرح: "علينا الانتظار ما بين 24 و48 ساعة لإجراء تقييم آخر. سنقيم الحالة من جديد غدا (الجمعة). الآن نحتاج للانتظار. لا يمكننا تقديم تعليقات مبكرة حول تطور إصابته".
 
ماذا حدث؟
 
• تعرض نيمار لإصابة قوية قبل نحو 10 دقائق من نهاية المباراة.
 
• أثناء وجوده على دكة البدلاء، خلع لاعب باريس سان جرمان الفرنسي الحذاء من قدمه اليمنى ونزع جوربه وواقي الساق.
 
• في الصور التي التقطها مصورو "فرانس برس"، ظهر تورم بحجم البيضة في أسفل قدمه.
 
• ظهر نيمار وهو يعرج عند عودته إلى غرفة تبديل الملابس.
 
ويملك نيمار تاريخا حافلا مع الإصابات، وتحديدا في كاحله الأيمن في عام 2019، التي أبعدته آنذاك عن المشاركة في كوبا أميركا، كما تعرض لكسر في الظهر في مواجهة ربع نهائي مونديال 2014 أمام كولومبيا، حرمته من استكمال المشوار في النسخة التي استضافتها البرازيل.
 
وظهر نيمار نشيطا للغاية في المباراة التي أقيمت في ملعب "لوسيل"، وكان من أكثر لاعبي المنتخب البرازيلي لمسا للكرة حتى خروجه في الدقيقة 80.
 
ويواجه المنتخب البرازيلي الطامح لإحراز لقب كأس العالم للمرة السادسة، نظيره السويسري، الإثنين.
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